Кто и как на международной арене относится к Беларуси? Вспоминаем показательный случай

Александра Горбатова, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Как относятся к Беларуси? Посмотрите, на любом международном саммите, на саммите БРИКС к Александру Григорьевичу подходили просто руку пожать. Посмотрите на саммите по экологии, кто отходит с фотографии, а кто просто в кулуарах – хотя бы просто поздороваться с Президентом и сказать, что они рады познакомиться. Это и показывает, кто и как на международной арене к нам относится. В канале «Пул Первого» мы видим фотографии, что там очередь стоит, там 10 человек, они прекрасно общаются и все находят общий язык, это не только страны-участники БРИКС, ШОС, ЕАЭС и других интеграционных объединений, все рады просто поздороваться, поговорить, обменяться парой фраз – вот показано отношение. Кто не хочет, тот уходит с фотографий, этим все сказано.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ушел один человек, и никто не заметил. Он потом пытался пиариться, говорит: а я ушел. Ну, ушел – иди.

Александра Горбатова:

А мы этот пиар и не заметили, потому что мы видели, кто хотел, на эти страны мы нацелены. Я уверена, и Молодежный парламент с ними будет сотрудничать, и наши взрослые парламентарии. И мы готовы и открыты к людям, которые открыты к нам. Все хотят человеческого отношения в первую очередь. А потом уже мы посмотрим и на политику, и на экономику, но когда открыт ты, открыты и к тебе.