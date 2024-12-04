Лазуткин: наша задача – нарушать американские планы хотя бы в Евразии

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть, например, американская концепция, даже с учетом этой якобы многополярности. То есть они пытаются все равно контролировать, если уже не весь мир, то хотя бы ключевые транзитные коридоры, сырьевые точки и нарушать коммуникации там, где ничего не могут сделать, взять под контроль сами. Для этого у нас ведутся войны в Евразии, для этого там против Ирана замышляется какая-то большая военная операция, для этого они ссорят нас с Арменией.

Посмотрите, что происходит в рамках ЕАЭС даже, наши ближайшие союзники. Проблемы есть. Задача наша не просто рассказать, какие мы хорошие, что БРИКС теперь господин всей этой системы. Нет. Наша задача – нарушать американские планы хотя бы в Евразии. То есть то, что мы пока делаем, достаточно успешно. Посмотрите, как пошла ситуация после военной операции России. То есть если раньше Иран был в изоляции, сегодня это ключевой партнер по поставкам, допустим, боеприпасов.

То же самое КНДР. Страна, которая была изгоем, сегодня это страна, которая тоже с Россией активно работает. И посмотрите, как это получается. Вот уже страны, которые американцы давили много лет, оказались вне этой изоляции. То же самое Сирия, Венесуэла, ряд других, которые тоже стараются встраиваться в эти цепочки. А дальше мы говорим, что это за цепочка такая. То есть мы тоже приехали, пожали руки и сказали, что у нас теперь дружба. Нет, это расчеты. То есть не золото надо возить кораблями или чемоданы наличкой долларов. Нет. Нужны расчеты в рамках БРИКС. В Казани была закрытая часть встречи, где обсуждались платежные системы БРИКС. Пока это все вне публики, потому что в любом партизанском отряде бывают предатели.