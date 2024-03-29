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Рекламное законодательство Беларуси изменится с 12 июля. Адвокат рассказала о нововведениях

29 марта 2024 12:04
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С 12 июля в нашей стране изменится рекламное законодательство. Какие новшества ждут белорусов, узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Правовая защита» Минской городской коллегии адвокатов.

Александр Меженный, ведущий:
Реклама, которая дается в интернете и приносит доход блогеру, должна облагаться налогом.

Рекламное законодательство Беларуси изменится с 12 июля. Адвокат рассказала о нововведениях-1

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Правовая защита» МГКА:
Все, кто хотят заниматься рекламой, распространять ее и получать за это денежные средства, должны находиться в реестре. Вступить должны до 12 июля 2024 года. Этот реестр ведет МАРТ.

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица. Если доход приходит от физического лица, то облагается налогом на 10 %, если от ИП и юридических лиц, зависит от того, какая сумма поступила. Если сумма до 60 тысяч, то это 10 %. Все, что свыше 60 тысяч, это уже 20 % налога.

Как доказать, что реклама помогла заработать деньги?

Рекламное законодательство Беларуси изменится с 12 июля. Адвокат рассказала о нововведениях-4

Инна Слобина:
Когда с 12 июля закон заработает, все упорядочится.

Если идут нарушения, есть Кодекс об административных правонарушениях, статья 13.9. Там есть штрафные санкции. Для физических лиц – от 5 до 10 базовых, для ИП – от 10 до 25 базовых, а юрлица – от 20 до 50 базовых величин.

Подробности в видеоматериале.

# Закон # общество # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Екатерина Яцкевич

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