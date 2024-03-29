Рекламное законодательство Беларуси изменится с 12 июля. Адвокат рассказала о нововведениях

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Правовая защита» МГКА:

Все, кто хотят заниматься рекламой, распространять ее и получать за это денежные средства, должны находиться в реестре. Вступить должны до 12 июля 2024 года. Этот реестр ведет МАРТ.

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица. Если доход приходит от физического лица, то облагается налогом на 10 %, если от ИП и юридических лиц, зависит от того, какая сумма поступила. Если сумма до 60 тысяч, то это 10 %. Все, что свыше 60 тысяч, это уже 20 % налога.