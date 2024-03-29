Омлет с сыром бри и овощным салатом. Рассказываем простой рецепт для завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим омлет с сыром бри и овощным салатом. Для этого блюдо нам понадобятся яйца, сыр бри, бекон, сливочное масло, дижонская горчица, помидорки черри, оливковое масло, сметана, салат «Айсберг», огурец, зеленый лук, зелень и кетчуп. Для начала берем бекон и нарезаем его крупным ломтиком. Также нам понадобится бри. На один омлет мы используем приблизительно 50-60 граммов и нарезаем его крупным ломтиком. Вообще, сыр бри – это классический французский сыр, который придумали в VIII веке монахи во Франции. Сыр бри отличается от камамбера тем, что у него выше жирность и текстура более плотная. Вкус сыра бри сливочный, с легким грибным оттенком.

Также берем черри. На одну порцию нам понадобится шесть штучек. Режем их пополам. Черри с огурцом – это будет легкий салатик. Огурец нарезаем достаточно крупным ломтиком. Также понадобится салат «Айсберг». Он очень сочный и достаточно сладкий. Салат рвем обязательно руками, а не режем ножом, чтобы он не окислялся.

Приступаем к приготовлению омлета. Для него нам понадобится три яйца. Также понадобится сметана, чтобы придать омлету более оригинальный вкус. Две столовые ложки. И зелень – укроп, петрушка и зеленый лук. У зелени используем только листочки. Зелень придаст блюду цвет аромат. Добавляем зелень к омлету.

Сейчас нам понадобится кетчуп. И я буду использовать новинку от Минского маргаринового завода – кетчуп барбекю торговой марки «Золотая капля». Кетчуп барбекю – оригинальный соус с насыщенным вкусом и ароматом дыма. Запах дыма, немного сладковатый вкус кетчупа барбекю идеально дополнит жареное мясо и овощи, приготовленные на огне. Кетчуп барбекю с тонким ароматом дымка подарит ощущение лета, солнца, загородного отдыха любому вашему блюду круглый год. Буквально 10 граммов кетчупа, и все тщательно перемешиваем. Все ингредиенты готовы. Осталось только их обжарить.

Приступаем к обжарке. Начинаем с бекона. На горячую сковородку выкладываем бекон. Начинаем с бекона для того, чтобы удалить лишний жир. Бекон обжарили. Снимаем его со сковородки и добавляем сливочное масло, чтобы омлет был более нежным и со сливочным вкусом.

Омлет не солили, не перчили, так как у нас в сыре есть соль и бекон достаточно соленый. Масло растопилось. Заливаем омлет. Сверху равномерно распределяем бекон. И сыр бри также равномерно распределяем по всему омлету. Закрываем крышкой и на небольшом огне жарим пять минут.

Пока запекается омлет, заправим салат. Для этого нам понадобится оливковое масло. Буквально 10 граммов оливкового масла. Немного дижонской горчицы. Свежемолотый перец, соль и микрозелень. Я рекомендую добавлять микрозелень в любой овощной салат, так как она очень полезна и содержит в несколько раз больше полезных витаминов и минеральных веществ, чем обычная зелень. Перемешиваем.