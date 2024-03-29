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Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске

29 марта 2024 11:47
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Театр балета Бориса Эйфмана представит белорусской публике свои постановки. На сцене Большого театра оперы и балета зрители увидят литературную классику в современной интерпретации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске-1

Сочетание фундаментальных произведений и рок-музыки позволит в полную силу проникнуться замыслом хореографа. На сцене представят два спектакля: «Чайка. Балетная история» и «Евгений Онегин». Гастрольный тур запланирован на четыре дня. Он продлится с 28 по 31 марта.

Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске-4

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Конечно, мы сегодня говорим о большом событии в творческой жизни Большого театра и нашей страны, потому что приезд таких именитых коллективов – это повод о многом поговорить, задуматься, обсудить то, что мы увидим, что мы видели в прошлые годы. И, конечно, для меня это событие как для руководителя. Сегодня мы, безусловно, будем говорить о новом этапе общения с труппой балета театра.

Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске-7

Театр Бориса Эйфмана хорошо знаком белорусскому зрителю. В 2010 году публика впервые увидела его постановку. С тех пор Минск занимает важное место в гастрольных турах балета. В планах разработать театральный маршрут по регионам Беларуси.

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Екатерина Дулова

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