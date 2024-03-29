Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске

Сочетание фундаментальных произведений и рок-музыки позволит в полную силу проникнуться замыслом хореографа. На сцене представят два спектакля: «Чайка. Балетная история» и «Евгений Онегин». Гастрольный тур запланирован на четыре дня. Он продлится с 28 по 31 марта.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Конечно, мы сегодня говорим о большом событии в творческой жизни Большого театра и нашей страны, потому что приезд таких именитых коллективов – это повод о многом поговорить, задуматься, обсудить то, что мы увидим, что мы видели в прошлые годы. И, конечно, для меня это событие как для руководителя. Сегодня мы, безусловно, будем говорить о новом этапе общения с труппой балета театра.