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Кто такие дискжокеи и чем они занимаются? Ответил диджей Александр Попов

29 марта 2024 11:30
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Если нет времени сходить на вечериночку, если вы до нее не добрались – она пришла к вам! В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь российский продюсер, композитор, диджей с мировым именем Александр Попов. О творчестве поговорили с гостем.

Кто такие дискжокеи и чем они занимаются? Ответил диджей Александр Попов-1

Александр Попов, диджей, продюсер, композитор (Россия):
Надо честно признаться, что интерес к танцевальной музыке больше, конечно, у аудитории 25+ или даже 30+, в зависимости от того, какой жанр, какое мероприятие. Совсем юная аудитория, 15-20 лет, не очень хорошо знакомы с танцевальной музыкой по разным причинам.

Кто такие дискжокеи и чем они занимаются? Ответил диджей Александр Попов-4

Александр Попов:
Tomorrowland, наверно, самый крупный на сегодня фестиваль в мире по электронной танцевальной музыке. Там невероятное количество дискжокеев. И в этом году посчастливилось принять участие. Программа будет более специфичной, потому что это stage psy gathering, то есть более динамичная, быстрая электронная танцевальная музыка.

Подробности в видео.

# Диджей # общество # Александр Попов

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