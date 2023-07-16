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В Беларуси намолотили более полумиллиона тонн озимых ячменя и рапса

16 июля 2023 13:24
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Новости Беларуси. В Беларуси практически сжат озимый ячмень, выборочно комбайны перешли на рапсовые поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси намолотили более полумиллиона тонн озимых ячменя и рапса-1

Урожай с площадей, засеянных этими культурами, в общей сложности составил свыше полумиллиона тонн. К массовой жатве хозяйства южных областей планируют приступить уже на следующей неделе. Для уборки каждой культуры существует оптимальная фаза. Опытные аграрии знают: нельзя ошибиться ни на день, иначе потери урожая неизбежны, что в нынешнем году просто недопустимо. Ряд регионов пострадал от засухи, пик которой пришелся как раз на время налива колоса. 

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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