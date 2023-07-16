В Беларуси намолотили более полумиллиона тонн озимых ячменя и рапса

Урожай с площадей, засеянных этими культурами, в общей сложности составил свыше полумиллиона тонн. К массовой жатве хозяйства южных областей планируют приступить уже на следующей неделе. Для уборки каждой культуры существует оптимальная фаза. Опытные аграрии знают: нельзя ошибиться ни на день, иначе потери урожая неизбежны, что в нынешнем году просто недопустимо. Ряд регионов пострадал от засухи, пик которой пришелся как раз на время налива колоса.