«Регулярно откладывайте с любого дохода 10%». Как научиться экономить?

Мама – швея, брат – дизайнер. В семье нашего корреспондента Вероники Макаревич привыкли быть на стиле. Работа в кадре требует постоянных обновок. Да и сама девушка еще та модница. Порой, зарплата тает на глазах.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Действительно, я с детства привыкла к изобилию одежды в своем гардеробе и стараюсь придерживаться этого золотого правила, как я считаю, по сей день. Для меня поход в магазин или шопинг – это не просто прийти и купить что-то. Это своеобразный антистресс. В каждом гардеробе должна быть базовая капсула, базовые вещи, которые помогут составить любой «лук». Классические брюки, белая блузка. Благодаря таким вещам ты всегда будешь выглядеть по-новому, ярко, красиво. При этом не нужно тоннами скупать одежду, чтобы она просто лежала и была ненужной.

Такие девочки. Понять и простить. Но если транжирство перерастает в привычку, можно бить в колокол. Это уже не дамский каприз, а серьезная внутренняя проблема. Обида, недостаток любви или признания в обществе. У каждого свои тараканы, тревоги и пустоты. Снимать стресс, скупая ненужные вещи, себе дороже.

Александра Магирани, психолог:

Многие люди сталкиваются с тем, что переняли от своих родителей некоторые финансовые привычки. Это наподобие генетической памяти. Родители, всегда стремящиеся сразу же потратить всю зарплату на необходимые покупки, в том числе на погашение долгов, покупку одежды на зиму, вклады, передали эту привычку своим детям, которые в свою очередь также не научились уважать деньги и мыслить глобально.

Негатив частенько заедается или перерастает в шопинг. Так мы переключаем себя на радость и проигрываем сами себе. Не откладывайте в долгий ящик. Лучше проконсультируйтесь с психологом, чтобы научиться управлять эмоциями и не пускать деньги на ветер. Зависимость от соцсетей, мнения коллег и друзей – еще одна причина. Но статус и респект не купить дорогой одеждой и девайсами. И если только они добавляют вам уверенности, время поработать над самооценкой.

Александра Магирани:

Подобные привычки также сопровождаются и другой проблемой – это чувство стыда за заработанные деньги. Для решения проблемы необходимо осознать, что в обладании деньгами нет ничего постыдного, это необходимость и ключ комфортной жизни для вас и ваших близких. Деньги – это психическая энергия других людей, энергия их труда, интеллектуальной работы, по свойствам она похожа на суррогат энергии любви. Длительная замена любви на покупки приводит к долгам и неудовлетворению жизнью.

Фальшивое ощущение счастья, бегство от жизни не приведут к хэппи энду. Начните с малого – расплачиваться наличными, а не карточкой. Так любимые купюры не будут ускользать из виду. Поставьте цель – накопить на море, телефон, авто. Когда знаете, ради чего, экономить проще. Не ходите в магазины в день зарплаты или на голодный желудок, есть риск накупить все и сразу, чтобы вознаградить себя. Спокойно составьте меню на недельку и список нужных продуктов. Ценник на товары изучите онлайн.