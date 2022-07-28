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Бесплатное обучение онлайн. В БГУ стартовал «Летний университет»

28 июля 2022 08:03
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Новости Беларуси. В БГУ стартует «Летний университет – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками бесплатной интеллектуальной акции могут стать все желающие школьники, студенты, магистранты, аспиранты. Независимо от места проживания и учебы.  

Бесплатное обучение онлайн. В БГУ стартовал «Летний университет»-1

На выбор предлагается 15 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями 10 факультетов вуза. Обучение начнется с 1 августа и пройдет в онлайн-формате на базе Образовательного портала университета. Проект организуется уже в пятый раз. Акция направлена на расширение и углубление знаний по разным дисциплинам. По итогам обучения будут выданы сертификаты.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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