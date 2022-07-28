Хренин про АрМИ: «Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку»

Здесь же Виктор Хренин ознакомился с новейшим танком Т-72БМ2, который модернизировали белорусские специалисты. Сейчас новая техника проходит испытания и, возможно, в скором времени пополнит ряды белорусской армии.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Система подготовки к Армейским играм в наших Вооруженных Силах уже стала как нормальная повседневная деятельность в процессе боевой подготовки. Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку. Общаясь с ребятами, которые будут представлять нашу страну на Играх, видно, что у людей глаза горят, что они хотят показать свою выучку, почувствовать дух соревновательности, который происходит в процессе этих конкурсов, конечно же, познакомиться, найти новых друзей, посмотреть на уровень подготовки других военнослужащих из других стран.