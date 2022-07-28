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Хренин про АрМИ: «Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку»

28 июля 2022 07:02
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Новости Беларуси. Команды белорусских военнослужащих завершают подготовку к участию в Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хренин про АрМИ: «Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку»-1

Уже прошли контрольные занятия со сборными конкурсов «Открытая вода», «Тактический стрелок», «Специальный рывок». Уровень подготовки участников оценил министр обороны Виктор Хренин. Главе военного ведомства продемонстрировали тренировку команды, которая представит нашу страну на АрМИ-2022 в одном из самых зрелищных конкурсов «Танковый биатлон».  

Хренин про АрМИ: «Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку»-4

Здесь же Виктор Хренин ознакомился с новейшим танком Т-72БМ2, который модернизировали белорусские специалисты. Сейчас новая техника проходит испытания и, возможно, в скором времени пополнит ряды белорусской армии.  

Хренин про АрМИ: «Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку»-7

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:  
Система подготовки к Армейским играм в наших Вооруженных Силах уже стала как нормальная повседневная деятельность в процессе боевой подготовки. Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку. Общаясь с ребятами, которые будут представлять нашу страну на Играх, видно, что у людей глаза горят, что они хотят показать свою выучку, почувствовать дух соревновательности, который происходит в процессе этих конкурсов, конечно же, познакомиться, найти новых друзей, посмотреть на уровень подготовки других военнослужащих из других стран.  

Хренин про АрМИ: «Самая главная задача – продемонстрировать свою выучку»-10

Пройдут Армейские международные игры с 13 по 27 августа. Участие в престижных военных состязаниях примут более 270 команд.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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