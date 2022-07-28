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30 июля облисполкомы и Мингорисполком проведут прямые телефонные линии

28 июля 2022 06:35
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Новости Беларуси. Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии в предстоящую субботу, 30 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая форма работы, как и личный прием граждан, давно доказала свою эффективность. Она позволяет не только разобраться, вникнуть в проблемы людей, но и найти их решение.  

30 июля облисполкомы и Мингорисполком проведут прямые телефонные линии-1

Телефонные линии в субботу с 09:00 до 12:00 будут проведены во всех облисполкомах страны, также в Мингорисполкоме. Номера телефонов для связи с представителями власти указаны выше. Добавим, что в Беларуси организовано еженедельное проведение прямых линий. Нацелены они на повышение эффективности работы с обращениями граждан, искоренение фактов бюрократизма, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.  

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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