30 июля облисполкомы и Мингорисполком проведут прямые телефонные линии

Новости Беларуси. Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии в предстоящую субботу, 30 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая форма работы, как и личный прием граждан, давно доказала свою эффективность. Она позволяет не только разобраться, вникнуть в проблемы людей, но и найти их решение.

Телефонные линии в субботу с 09:00 до 12:00 будут проведены во всех облисполкомах страны, также в Мингорисполкоме. Номера телефонов для связи с представителями власти указаны выше. Добавим, что в Беларуси организовано еженедельное проведение прямых линий. Нацелены они на повышение эффективности работы с обращениями граждан, искоренение фактов бюрократизма, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.