Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
В гостях – Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Добрый день, Олег Сергеевич. Рад вас видеть! Я предлагаю сегодня приготовить домашнюю колбасу.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Лидер партии под всеми санкциями. И я горжусь этим. Помидоры нарезал, хотя не надо было.
Александр Осенко:
Почему, надо.
Александр Осенко:
Вы достойный сын своего отца.
Олег Гайдукевич:
Пошел туда, где нет моих родителей.
Александр Осенко:
Поле или мотоцикл?
Олег Гайдукевич:
Ты хочешь мотоцикл и адреналин, потому что ты чувствуешь себя моложе.
Александр Осенко:
А давайте мы почувствуем вашу юность.
Олег Гайдукевич:
Упаси господь, вам тут всем сидеть и иметь одно мнение. Теща всегда против, жена возмущается. Это же ругань бесконечная. Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевича?
Олег Гайдукевич:
Очень вкусно. Обалдеть.
Смотрите 23 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».