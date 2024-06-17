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Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»

17 июня 2024 14:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

В гостях – Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси.

Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Добрый день, Олег Сергеевич. Рад вас видеть! Я предлагаю сегодня приготовить домашнюю колбасу.

Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Лидер партии под всеми санкциями. И я горжусь этим. Помидоры нарезал, хотя не надо было.

Александр Осенко:
Почему, надо.

Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»-7

Александр Осенко:
Вы достойный сын своего отца.

Олег Гайдукевич:
Пошел туда, где нет моих родителей.

Александр Осенко:
Поле или мотоцикл?

Олег Гайдукевич:
Ты хочешь мотоцикл и адреналин, потому что ты чувствуешь себя моложе.

Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
А давайте мы почувствуем вашу юность.

Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»-13

Олег Гайдукевич:
Упаси господь, вам тут всем сидеть и иметь одно мнение. Теща всегда против, жена возмущается. Это же ругань бесконечная. Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевича?

Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»-16

Олег Гайдукевич:
Очень вкусно. Обалдеть.

Смотрите 23 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Александр Осенко # Олег Гайдукевич

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