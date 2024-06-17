Олег Гайдукевич приготовит домашние колбаски и вспомнит молодость! Анонс проекта «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь». В гостях – Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Добрый день, Олег Сергеевич. Рад вас видеть! Я предлагаю сегодня приготовить домашнюю колбасу.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Лидер партии под всеми санкциями. И я горжусь этим. Помидоры нарезал, хотя не надо было. Александр Осенко:

Почему, надо.

Александр Осенко:

Вы достойный сын своего отца. Олег Гайдукевич:

Пошел туда, где нет моих родителей. Александр Осенко:

Поле или мотоцикл? Олег Гайдукевич:

Ты хочешь мотоцикл и адреналин, потому что ты чувствуешь себя моложе.

Александр Осенко:

А давайте мы почувствуем вашу юность.

Олег Гайдукевич:

Упаси господь, вам тут всем сидеть и иметь одно мнение. Теща всегда против, жена возмущается. Это же ругань бесконечная. Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевича?