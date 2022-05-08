«Речь идёт только о политических амбициях». Эксперт о строящемся заборе на границе Польши и Беларуси
Варшава продолжает буквально трудиться над отношениями с нашей страной, возводя на белорусско-польской границе бетонное ограждение. Цинизм зашкаливает, когда на строительные работы приглашают белорусов. Да, мы строить умеем – это факт. Но не возводим политических разделительных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что городит Варшава? На границу отправился корреспондент Константин Герцев.
Не успел отгреметь скандал миграционный, а в дайджесте интернет-передовиц опять загорелся хэштег «белорусско-польская граница». Взор наших коллег упал на, кажется, обыденное объявление по найму спецов для работы в Польше, но со словом «забор». Нет, речь не о медицинских требованиях. 5-метровая стена протяженностью 186 километров – новый спецобъект для польских строительных компаний.
Официальная Варшава аргументирует решение о строительстве забора как способ борьбы с потоком мигрантов. Но с момента обретения Польшей независимости с этой функцией справлялись белорусские пограничники, со стороны сопредельного государства не было даже символических заграждений. Сейчас все изменилось? С какой реальной проблемой столкнулись наши страны, так это экологический кризис. Колючая проволока кромсает животных, не щадя.
Такое не могло не возмутить белорусское общество. Для нас Беловежская пуща – национальное достояние. Здесь, в уникальном реликтовом лесу, аналогов которому нет нигде в мире, границы в традиционном понимании и уж тем более колючей проволоки не было никогда. Только в Брестской области петицию против строительства забора подписали более 150 тысяч человек. Ее же отправили в парижскую штаб-квартиру ЮНЕСКО, но от западных экочиновников сплошное молчание.
Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества:
Это ведь вопрос политического решения. Это же не вопрос договоренности. Мы сейчас вообще забыли про нормы международного права. Мы про природоохранное законодательство забыли. Речь идет только о политических инструментах и политических амбициях.
Игнор со стороны международных экологических организаций не повод опускать руки. Да и на белорусов это совсем не похоже.
Рашид Исмаилов:
Те платформы, площадки, в которых мы еще не до конца разочаровались… Я, например, считаю, что на площадку ООН по-прежнему стоит обращать внимание. Это тоже возможность для предъявления таких претензий, когда идет намеренное вредительство биологической системе государства.
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