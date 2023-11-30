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Yle: Финляндия поставила двойные заграждения на границе с РФ

30 ноября 2023 14:21
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Пограничная служба Финляндии поставила двойные ограждения на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Yle. 

В настоящий момент все пункты пропуска закрыты, и если люди будут прибывать, их направят на законный въезд в Финляндию. Если же ситуация с мигрантами будет продолжаться на закрытых пунктах пропуска, финские пограничники будут выполнять функции правоохранительных органов.

В результате бесконтрольного прибытия граждан третьих стран власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные упреки в адрес Москвы неприемлемы, и отметил, что через пограничный пункт проходят те, кто имеет на это законное право.

# Граница

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