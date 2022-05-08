Польша возводит бетонную стену. Корреспондент СТВ попробовал «устроиться на работу», и вот что из этого вышло

Варшава продолжает буквально трудиться над отношениями с нашей страной, возводя на белорусско-польской границе бетонное ограждение. Цинизм зашкаливает, когда на строительные работы приглашают белорусов. Да, мы строить умеем – это факт. Но не возводим политических разделительных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что городит Варшава? На границу отправился корреспондент Константин Герцев.

Не успел отгреметь скандал миграционный, а в дайджесте интернет-передовиц опять загорелся хэштег «белорусско-польская граница». Взор наших коллег упал на, кажется, обыденное объявление по найму спецов для работы в Польше, но со словом «забор». Нет, речь не о медицинских требованиях. 5-метровая стена протяженностью 186 километров – новый спецобъект для польских строительных компаний.

Из описания вакансии видим: набирают граждан Беларуси и Украины. Транспорт и жилье за счет работодателя, а ставка в час – в районе пяти долларов. Требования минимальны – рабочая виза. В поиске такого счастливого билета мы вышли на специализированные конторы с коротким, но емким названием «Работа в Европе». В приграничном Бресте подобные вывески на каждом третьем офисном здании. Мы позвонили по одному из указанных номеров, заявка на арматурщиков для забора на границе у них тоже есть. Обсудить все нюансы потенциального трудоустройства мы решили лично.

Желающие есть, конечно. Не сказал бы, что прямо трубку обрывают. Но вот вы у меня сегодня, и сейчас еще один человек будет. Минимально у нас получали 1 200, но там загруженность была чуть поменьше у человека. А так в среднем 1 300-1 400. У них все спросите. Ребята молодые, примерно вашего возраста. Там и поляки, и белорусы.