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«Сейчас, курва, будешь картошку есть?» С чем столкнулся журналист СТВ на границе с Польшей?

08 мая 2022 19:53
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Варшава продолжает буквально трудиться над отношениями с нашей страной, возводя на белорусско-польской границе бетонное ограждение. Цинизм зашкаливает, когда на строительные работы приглашают белорусов. Да, мы строить умеем – это факт. Но не возводим политических разделительных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что городит Варшава? На границу отправился корреспондент Константин Герцев.

«Сейчас, курва, будешь картошку есть?» С чем столкнулся журналист СТВ на границе с Польшей?-1

Не успел отгреметь скандал миграционный, а в дайджесте интернет-передовиц опять загорелся хэштег «белорусско-польская граница». Взор наших коллег упал на, кажется, обыденное объявление по найму спецов для работы в Польше, но со словом «забор». Нет, речь не о медицинских требованиях. 5-метровая стена протяженностью 186 километров – новый спецобъект для польских строительных компаний.

Чтобы убедиться в сказанном, мы отправились к потенциальному месту работы. Участок белорусско-польской границы в Беловежской пуще, недалеко от президентской резиденции «Вискули».

«Сейчас, курва, будешь картошку есть?» С чем столкнулся журналист СТВ на границе с Польшей?-4

Константин Герцев, корреспондент:
Нам уже сообщили, что со стороны польских пограничников наблюдают определенную активность. Но это тот случай, когда профессиональный долг важнее личных интересов. Тем более мы снимаем со своей земли. По ту сторону колючей решетки работы идут 24/7. Не успевает отгрузить один погрузчик, как приезжает другой.

«Сейчас, курва, будешь картошку есть?» С чем столкнулся журналист СТВ на границе с Польшей?-7

Прием теплым назвать точно не получится. После нашего появления число военных на участке увеличилось в разы, а по количеству отснятого материала еще непонятно, кто отработал лучше. Мы оказались под прицелом как камер погранслужбы Польши, так и личных смартфонов. Однако это не помешало нам рассмотреть название компании на спецовке рабочих – AGMET. По меркам страны-соседки, гигант на строительном рынке: сотни реализованных объектов, от частных торговых центров до гослечебниц. Среди руководства и заказчиков исключительно варшавский бомонд. Культура. Чего не скажешь об обычных работягах. Попытка диалога сразу перешла в примитивные оскорбления, а полоса вдоль границы больше напоминает свалку продовольствия.

«Сейчас, курва, будешь картошку есть?» С чем столкнулся журналист СТВ на границе с Польшей?-10

Сейчас, курва, будешь картошку есть?
А ты картошку не ешь?
Сетка тебе мешает?
Как-то у поляков все сразу в картошку переводится.

«Сейчас, курва, будешь картошку есть?» С чем столкнулся журналист СТВ на границе с Польшей?-13

Константин Герцев:
Как нам рассказали наши польские соседи, любители выступать в роли Санта-Клауса и перебрасывать нам подарки. Где еще пропаганда? В руках настоящая каменная соль. И чтобы у некоторых не возникло сомнений о ее польском происхождении, упаковка у вас на экранах.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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