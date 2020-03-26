«Рецепты у нас все старинные». Как делают квашеную капусту на полесском предприятии

Сергей Быба, директор перерабатывающего предприятия:

Есть производственные предприятия АПК, но там большинство механизированы. И сегодня люди не так сильно востребованы, люди занимаются своим делом. Они садят, выращивают, а мы помогаем им продавать. Вот цифры: в прошлом году мы продали где-то 5,5 тысяч тонн овощей.