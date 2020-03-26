«Рецепты у нас все старинные». Как делают квашеную капусту на полесском предприятии

О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».
Вкусная переработка, знакомая каждому белорусу. Из полесской глубинки ежедневно во все маркеты страны отправляются овощи, продукты квашения и соления.
Ольга Быба, технолог перерабатывающего предприятия:
Рецепты у нас все старинные. Когда раньше занимались бабушки, когда заквашивали капусту. Продукт натуральный, без добавок: приправа, соль, морковка – это все добавки, которые мы добавляем.
Перерабатывают более двух тысяч тонн овощей в год. Мощности нового цеха позволяют увеличить объем. Внедряют систему безопасности производства – ХАСП – контроль на всех этапах. Это позволит работать в России и странах ЕС.
Предприятие выполняет двойную роль – собственного производства и логистического центра. Причем с максимально выгодным расположением. Фермер в прошлом – Сергей Быба понимает людей.
Сергей Быба, директор перерабатывающего предприятия:
Есть производственные предприятия АПК, но там большинство механизированы. И сегодня люди не так сильно востребованы, люди занимаются своим делом. Они садят, выращивают, а мы помогаем им продавать. Вот цифры: в прошлом году мы продали где-то 5,5 тысяч тонн овощей.