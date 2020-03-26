«На нас смотрели, как будто мы с Луны прилетели». Как белорусские фермеры выращивают цветы

Раиса Псёл, глава крестьянского фермерского хозяйства «Кветкі Палесся»:

Это наш дом, и мы, можно сказать, живем на работе. Рабочий день у нас начинается, если повезет, с 6 утра. Не повезет, значит, может и не закончиться с вечера. Первые растения были у нас 450 штук. Сульфинии, которые я вырастила. Возила я их по всей Беларуси. Я раздавала бесплатно. Потому что продать это было невозможно. На нас смотрели, как будто мы с Луны прилетели.