«На нас смотрели, как будто мы с Луны прилетели». Как белорусские фермеры выращивают цветы
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».
Со своим размеренным режимом с 8:00 до 17:00 они расстались 22 года назад. Эта фермерская история приятно пахнет тонким цветочным ароматом и полна красок – от пурпурного до белоснежного. Она – заведующая детским садом, муж – начальник производства. Конец 90-ых подтолкнул к авантюрам. Цветочную нишу заняли быстро – азы постигали у родственников в Польше. Фермерское хозяйство под Пинском – одно из первых цветочных в Беларуси.
Раиса Псёл, глава крестьянского фермерского хозяйства «Кветкі Палесся»:
Это наш дом, и мы, можно сказать, живем на работе. Рабочий день у нас начинается, если повезет, с 6 утра. Не повезет, значит, может и не закончиться с вечера. Первые растения были у нас 450 штук. Сульфинии, которые я вырастила. Возила я их по всей Беларуси. Я раздавала бесплатно. Потому что продать это было невозможно. На нас смотрели, как будто мы с Луны прилетели.
Если в известной песне поется про миллион алых роз, то миллион Раисы Псел сегодня составляют 48 видов цветов, больше 30 кустарников и десяток деревьев. 19 теплиц на 40 гектарах – дело семейное. Два сына занимаются тендерами, а родители – производством. Как и тогда, в самом начале, хозяйка сеет только сама. Здесь можно найти все, что растет в условиях климата белорусских городов. Иногда на смену классическим решениям приходят «вкусные». Например, мята.
Вы знаете, как применить ее в садовом ландшафте?
Раиса Псёл:
В садовом ландшафте очень много что применяется. Ее тоже можно применить. Она цветет – невзрачные цветоносы, но образует очень красивый кустик. Всегда будете и в баню, и в чай, и в салат – всегда будете иметь ароматную травку.
Санатории Беларуси, полесская резиденция Президента, проспекты Минска, промышленные гиганты и целые райцентры – от родного Пинска до Орши. Озеленение под ключ белорусских городов каждый сезон начинается в теплицах и рассадниках.
Раиса Псёл:
Продажи начнутся раньше. А это для нас легче. Меньше растений будет стоять в теплицах, и не будут перерастать. Мы на это рассчитываем. Планируем в этом году хотя бы от трех до пяти рабочих мест создать.