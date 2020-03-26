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«Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам

26 марта 2020 16:04
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Новости Беларуси. В Минской области активно оказывают помощь пожилым людям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам-1

Каждый, кто нуждается в даже простых вещах или определенной работе, может заранее оставить заявку в территориальном центре. Социальные работники при необходимости приобретут продукты, лекарства, принесут рецепт из поликлиники. На помощь приходят также сотрудники милиции и волонтеры.

Подробности смотрите в видеоматериале Алеси Найден.

«Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам-4

 

# Социальная помощь # общество # Алеся Найден # Фотофакт

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