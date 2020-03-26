«Нужно подстроиться под человека, стараешься быть добрее, внимательнее». Как соцработники и милиция помогают пенсионерам

Каждый, кто нуждается в даже простых вещах или определенной работе, может заранее оставить заявку в территориальном центре. Социальные работники при необходимости приобретут продукты, лекарства, принесут рецепт из поликлиники. На помощь приходят также сотрудники милиции и волонтеры.

Подробности смотрите в видеоматериале Алеси Найден.