«Ребёнок за сценой растёт». Почему люди творческих профессий часто берут детей на работу?

Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что все-таки люди творческих профессий чаще остальных приводят на работу детей? Мне кажется, актеры, те, кто задействованы в спектаклях, журналисты, ведущие. Всегда ребенок за сценой растет. Вопрос, может быть, к вам. Может ли быть полезным ребенок родителю, когда он на работе? Он его как-то может подстегнуть в работе?