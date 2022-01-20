«Ребёнок за сценой растёт». Почему люди творческих профессий часто берут детей на работу?
Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что все-таки люди творческих профессий чаще остальных приводят на работу детей? Мне кажется, актеры, те, кто задействованы в спектаклях, журналисты, ведущие. Всегда ребенок за сценой растет. Вопрос, может быть, к вам. Может ли быть полезным ребенок родителю, когда он на работе? Он его как-то может подстегнуть в работе?
Алина Журкевич, семейный психолог:
Конечно, ребенок очень любит чувствовать себя полезным. Принести сценарии те же – польза уже для него будет: «Я работаю, я маме помогаю». Знаете, творческие профессии: действительно нахождение в этой сфере детей – это очень здорово. Потому что люди более, скажем, мягкие, раскрепощенные, умеют общаться с детьми. Потому что, если говорить о продавщице в магазине, там же вообще нет возможности ребенка провести на работу. Только если при походе в магазин объяснить, что так-то и так-то это происходит.
«Дети разные и чаще всего непоседливые». Чем можно занять ребенка, если родитель вынужден брать его на работу – подробнее здесь.