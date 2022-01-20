Хотите увеличить губы, но не можете решиться? Рассказываем всё об этой процедуре
Интересный факт – мужчины при знакомстве с девушкой в первую очередь смотрят не в глаза, а на губы. Они способны омолодить лицо на несколько лет и добавить уверенности в своей красоте. Но как быть, если природа не наградила вас улыбкой Анджелины Джоли?
Дина Эль-Диэфи, пластический хирург медицинского центра «Нордин»:
Стандарты красоты диктуются модой. Если раньше была мода на очень большие, объемные губы, перерастянутые, которые зачастую называли «губами-уточками», либо губы russian style, то сегодня мы, пластические хирурги, стремимся, как и всегда, дарить женщинам настоящую красоту, которая очень приближена к эстетике.
Увеличение губ сегодня считается одной из самых популярных процедур в современной косметологии, которая располагает всевозможными техниками, позволяющими не только добавить объема, но и предотвратить возрастное увядание или откорректировать форму.
Дина Эль-Диэфи:
У всех производителей филеров (это препараты, которыми наполняются губы) существуют препараты, которые предназначены для увеличения губ, формирования правильного контура, увлажнения. Мы давным-давно отошли от того, чтобы колоть пациентам филеры, которые не предназначены для этого. Зачастую пациенты обращаются к нам – у них сохнут губы, трескаются. И чтобы избежать этого, можно ввести небольшое количество мягкого филера, который будет очень хорошо увлажнять губы. Наши пациенты забудут на очень долгое время про гигиенические помады, увлажняющие бальзамы и кремы для губ.
Цель врача, который выполняет процедуру гиалуроновой кислотой, – сделать губы максимально естественными, с четким ровным контуром и небольшим заполнением объема. Кроме увеличения гиалуроновая кислота дает эффект увлажнения, поэтому губы выглядят очень свежими.
Дина Эль-Диэфи:
Зная прекрасно анатомию, мы не боимся предлагать нашим пациентам различные альтернативные техники. Если у вас очень длинные губы, мы их можем сузить. Если наоборот, очень короткие, мы их можем расширить, собрать, развернуть. Человек, не знающий анатомию, зачастую просто перерастягивает губы и делает очень некрасивый объем.
Что нельзя делать перед процедурой по увеличению губ? За неделю до приема лучше воздержаться от посещения солярия и отменить прием антибиотиков, за сутки – отказаться от антикоагулянтов, употребления алкоголя, кофе и препаратов, содержащих кофеин. И самое главное – все манипуляции могут проводиться только доктором с высшим медицинским образованием, только в лицензированном помещении и только сертифицированными препаратами. Если вас приглашают колоть губы в арендованное помещение или на дом – это плохой знак. Специалист с дипломом медицинской сестры тоже не сулит вам ничего хорошего.
Дина Эль-Диэфи:
Иногда бывают сложные губы, и мы прибегаем к этапу двух- либо трехкомпонентной коррекции. После инъекции губы отекают. В течение двух-трех дней будет механический отек от проколов. Нужно будет исключить бани, сауны, солярии, пить достаточно воды, потому что филеры – это препараты на основе гиалуроновой кислоты, которая подтягивает воду, и недостаток воды будет сказываться на правильном формировании объема. Филеры на основе гиалуроновой кислоты, как правило, держатся от шести до девяти месяцев. Но иногда бывают такие случаи, когда пациент радуется своим губам даже больше года.
*На правах рекламы.