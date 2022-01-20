Хотите увеличить губы, но не можете решиться? Рассказываем всё об этой процедуре

Интересный факт – мужчины при знакомстве с девушкой в первую очередь смотрят не в глаза, а на губы. Они способны омолодить лицо на несколько лет и добавить уверенности в своей красоте. Но как быть, если природа не наградила вас улыбкой Анджелины Джоли?

Дина Эль-Диэфи, пластический хирург медицинского центра «Нордин»:

Стандарты красоты диктуются модой. Если раньше была мода на очень большие, объемные губы, перерастянутые, которые зачастую называли «губами-уточками», либо губы russian style, то сегодня мы, пластические хирурги, стремимся, как и всегда, дарить женщинам настоящую красоту, которая очень приближена к эстетике. Увеличение губ сегодня считается одной из самых популярных процедур в современной косметологии, которая располагает всевозможными техниками, позволяющими не только добавить объема, но и предотвратить возрастное увядание или откорректировать форму.

Дина Эль-Диэфи:

У всех производителей филеров (это препараты, которыми наполняются губы) существуют препараты, которые предназначены для увеличения губ, формирования правильного контура, увлажнения. Мы давным-давно отошли от того, чтобы колоть пациентам филеры, которые не предназначены для этого. Зачастую пациенты обращаются к нам – у них сохнут губы, трескаются. И чтобы избежать этого, можно ввести небольшое количество мягкого филера, который будет очень хорошо увлажнять губы. Наши пациенты забудут на очень долгое время про гигиенические помады, увлажняющие бальзамы и кремы для губ.

Цель врача, который выполняет процедуру гиалуроновой кислотой, – сделать губы максимально естественными, с четким ровным контуром и небольшим заполнением объема. Кроме увеличения гиалуроновая кислота дает эффект увлажнения, поэтому губы выглядят очень свежими. Дина Эль-Диэфи:

Зная прекрасно анатомию, мы не боимся предлагать нашим пациентам различные альтернативные техники. Если у вас очень длинные губы, мы их можем сузить. Если наоборот, очень короткие, мы их можем расширить, собрать, развернуть. Человек, не знающий анатомию, зачастую просто перерастягивает губы и делает очень некрасивый объем. Что нельзя делать перед процедурой по увеличению губ? За неделю до приема лучше воздержаться от посещения солярия и отменить прием антибиотиков, за сутки – отказаться от антикоагулянтов, употребления алкоголя, кофе и препаратов, содержащих кофеин. И самое главное – все манипуляции могут проводиться только доктором с высшим медицинским образованием, только в лицензированном помещении и только сертифицированными препаратами. Если вас приглашают колоть губы в арендованное помещение или на дом – это плохой знак. Специалист с дипломом медицинской сестры тоже не сулит вам ничего хорошего.