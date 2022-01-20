«Очевидно, что действия эти провокационные». Мария Захарова прокомментировала стягивание войск к границам Беларуси

В Беларусь продолжают прибывать российские военные и техника для участия в проверке сил реагирования двух стран. Минск и Москва отрепетируют отражение внешней агрессии на фоне острой напряженности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот факт на Западе вызвал бурную реакцию. Предположения с каждым днем звучат все абсурднее: в Госдепе всерьез опасаются, что перебрасываемые в Беларусь военные РФ могут быть использованы для нападения на Украину. Фантазии прокомментировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова поинтересовалась, когда же поднимется шумиха вокруг наращивания боевой силы вблизи белорусских рубежей.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:
Польша стянула к белорусской границе несколько десятков тысяч своих польских военных. Интересно, когда американские журналисты и, соответственно, политические деятели, представители государства начнут говорить, что Польша собирается напасть на Беларусь? Это же в их логике – если перемещаются военные к чьей-то границе, несмотря на то, что они находятся на своей территории, это явный сигнал к тому, что должны напасть. Когда это произойдет? Или это другое? На самом деле это уже вопрос полного отсутствия логики. Даже не лицемерия и не двойных стандартов – просто отсутствия логики. Конечно, мы разделяем беспокойство белорусских коллег, союзников по наращиванию военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Беларуси. Это все-таки общая граница Союзного государства. И, кстати говоря, ОДКБ. Для тех, кто забыл. Польша, Литва и Украина просто демонстративно стягивают к границам вооруженных силовиков, военную технику, строят инфраструктуру. Какими-либо объяснениями, хоть какими-то тезисами они себя не утруждают. Причем очевидно, что действия эти провокационные и Россия, и Беларусь в этой связи должны адекватно реагировать, в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее.