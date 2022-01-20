«Очевидно, что действия эти провокационные». Мария Захарова прокомментировала стягивание войск к границам Беларуси

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

Польша стянула к белорусской границе несколько десятков тысяч своих польских военных. Интересно, когда американские журналисты и, соответственно, политические деятели, представители государства начнут говорить, что Польша собирается напасть на Беларусь? Это же в их логике – если перемещаются военные к чьей-то границе, несмотря на то, что они находятся на своей территории, это явный сигнал к тому, что должны напасть. Когда это произойдет? Или это другое? На самом деле это уже вопрос полного отсутствия логики. Даже не лицемерия и не двойных стандартов – просто отсутствия логики. Конечно, мы разделяем беспокойство белорусских коллег, союзников по наращиванию военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Беларуси. Это все-таки общая граница Союзного государства. И, кстати говоря, ОДКБ. Для тех, кто забыл. Польша, Литва и Украина просто демонстративно стягивают к границам вооруженных силовиков, военную технику, строят инфраструктуру. Какими-либо объяснениями, хоть какими-то тезисами они себя не утруждают. Причем очевидно, что действия эти провокационные и Россия, и Беларусь в этой связи должны адекватно реагировать, в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее.