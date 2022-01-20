Подобной технологии нет. Белорусы изобрели индукционный дефибриллятор, и вот как он работает

Сердцу хочется покоя, но ковид, как назло, бьет по самым уязвимым точкам. По статистике, 70 % пациентов сталкиваются с аритмией и одышкой. Причем побочка может длиться от 3 месяцев до года. Не ждите у моря погоды, чтобы не спасаться от шторма. После болезни сделайте кардиограмму, сдайте анализ крови, проверьте гемоглобин и сою. Спустя пару месяцев повторите и убедитесь, что все в порядке.

Ирэна Карпова, ведущий научный сотрудник РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент:

Пациенты, перенесшие ковид в средней или тяжелой форме, в течение месяца должны принимать аспирин. Необходимо восполнить организм микроэлементами: калий и магний. До ковида болели ишемической болезнью сердца, это серьезные пациенты. Если эти боли стали больше, сильнее, следует сразу бить тревогу и обращаться к врачу. Это будет эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и, конечно, коагулограмма.

Витамины группы В, D, С – спецотряд, который поможет организму зажечь огонь и вернуться в рабочее русло. Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты без рыбьего жира хороши при аритмиях. И все же за рецептом строго к врачу. А наши ученые пошли дальше. Наладить работу сердечка они предлагают без лекарств, операций и противопоказаний. Вашему вниманию – индукционный дефибриллятор.

Григорий Римский, младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению:

В чем отличие нашего прибора от типичного дефибриллятора? Простой дефибриллятор нацелен для того, чтобы запустить сердце. Здесь же принцип немного другой. Мы восстанавливаем нормальный ритм сердца. Прикладываем считывающую головку в область сердца, подается электрический ток, который создает магнитные импульсы необходимой амплитуды и периодичности, подбирая под ритм нашего сердца, и уже непосредственно бесконтактным методом в нашем сердце подаются слабые индукционные токи, которые и нормализуют синусный ритм нашего сердца.

За ноу-хау – научная школа и многолетний труд команды института. Правда, с советских времен прогресс не стоит на месте. По сравнению с первыми прототипами для магнитотерапии, прибор уменьшился почти вдвое. Модернизированная силовая часть нашла новое применение в XXI веке. Правда, до лечения в физиотерапевтических кабинетах еще далеко. Нужно закончить испытания на животных, провести клинические для получения международного сертификата.