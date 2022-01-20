Подобной технологии нет. Белорусы изобрели индукционный дефибриллятор, и вот как он работает
Сердцу хочется покоя, но ковид, как назло, бьет по самым уязвимым точкам. По статистике, 70 % пациентов сталкиваются с аритмией и одышкой. Причем побочка может длиться от 3 месяцев до года. Не ждите у моря погоды, чтобы не спасаться от шторма. После болезни сделайте кардиограмму, сдайте анализ крови, проверьте гемоглобин и сою. Спустя пару месяцев повторите и убедитесь, что все в порядке.
Ирэна Карпова, ведущий научный сотрудник РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент:
Пациенты, перенесшие ковид в средней или тяжелой форме, в течение месяца должны принимать аспирин. Необходимо восполнить организм микроэлементами: калий и магний. До ковида болели ишемической болезнью сердца, это серьезные пациенты. Если эти боли стали больше, сильнее, следует сразу бить тревогу и обращаться к врачу. Это будет эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и, конечно, коагулограмма.
Витамины группы В, D, С – спецотряд, который поможет организму зажечь огонь и вернуться в рабочее русло. Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты без рыбьего жира хороши при аритмиях. И все же за рецептом строго к врачу. А наши ученые пошли дальше. Наладить работу сердечка они предлагают без лекарств, операций и противопоказаний. Вашему вниманию – индукционный дефибриллятор.
Григорий Римский, младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению:
В чем отличие нашего прибора от типичного дефибриллятора? Простой дефибриллятор нацелен для того, чтобы запустить сердце. Здесь же принцип немного другой. Мы восстанавливаем нормальный ритм сердца. Прикладываем считывающую головку в область сердца, подается электрический ток, который создает магнитные импульсы необходимой амплитуды и периодичности, подбирая под ритм нашего сердца, и уже непосредственно бесконтактным методом в нашем сердце подаются слабые индукционные токи, которые и нормализуют синусный ритм нашего сердца.
За ноу-хау – научная школа и многолетний труд команды института. Правда, с советских времен прогресс не стоит на месте. По сравнению с первыми прототипами для магнитотерапии, прибор уменьшился почти вдвое. Модернизированная силовая часть нашла новое применение в XXI веке. Правда, до лечения в физиотерапевтических кабинетах еще далеко. Нужно закончить испытания на животных, провести клинические для получения международного сертификата.
Григорий Римский:
Мы активно сотрудничаем и в дальнейшем планируем привлечь Белорусскую медицинскую академию последипломного образования, с Институтом физиологии Академии наук, с Научно-практическим центром кардиологии. Наш аппарат хотим сделать не только для использования на местном рынке, но и выйти на глобальный. Коронавирус захватил всю планету. Подобной технологии для лечения аритмии нет.
Наши умы нацелены на собственное производство. Made in Belarus звучит гордо. Не за горами финал «100 идей для Беларуси». Новый шанс получить путевку в мир и найти инвестора.