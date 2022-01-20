«Дети разные и чаще всего непоседливые». Чем можно занять ребёнка, если родитель вынужден брать его на работу?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Все дети разные и чаще всего непоседливые, с ними невозможно спокойно поговорить. Это тоже отвлекает других сотрудников от работы. Что делать в таких ситуациях? Как искать компромисс?

Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алина Журкевич, семейный психолог:

Если ребенку один-три года, конечно, хорошо бы чтобы была какая-то, возможно, аниматор, няня. Если, допустим, предприниматель, директор видит ситуацию, что действительно не с кем оставить детей и многие сотрудники так делают, почему бы не организовать ту самую детскую комнату? Не обязательно детский сад. Детский сад – это сложно, даже законодательно. А так ребенок находится вместе с родителями. И просто в какие-то периоды, когда нужен действительно отдых – в три года ребенок же не может на детскую площадку выйти, сообразить, что подождать кого-то – хорошо бы, конечно, чтобы были какие-то люди, которые за ним присматривают. Или, возможно, сотрудники на 0,5 ставки, которые целый рабочий день, может, что-то не делают – от и до сидят за компьютером, как-то их привлекать. Я даже не знаю, как в этой ситуации.

Наталья Надольская:

Мне кажется, вахтеры и охранники вполне могут подойти для этой роли.