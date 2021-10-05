Ребёнок родился путём кесарева сечения. А можно считать эту дату, связанной со звёздами? Рассказала астролог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Популярный вопрос: у меня ребенок родился посредством кесарева сечения. На сколько можно считать эту дату, которую назначил врач, связанной со звездами? Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:

У меня тоже это больной вопрос. Ребенок закричал еще в животе.

Татьяна Калинина, руководитель школы астрологии:

Да, это действительно очень популярный вопрос. Женщины почему-то считают, что если кесарево, то это время рождения ненастоящее. Это абсолютно не так. Не мы руководим этим процессом. Оно где-то там уже было заранее предопределено, когда вы родились, что это будет именно кесарево, в этот день и в этот час. И от вас мало, что, по сути, зависело. Вас все равно река жизни, судьбы вынесет на это событие. Ирина Махнач, физик-ядерщик, преподаватель авестийской школы астрологии:

Я хочу немножечко дополнить. Когда до абсурда доходит. Когда начинают врачам: «Мне надо вот такое, мне надо, чтобы так какой-то королевский градус взошел, мой ребенок». Но, ты даже не понимаешь… Татьяна Калинина:

А заслужила ли ты такого ребенка с королевским градусом?