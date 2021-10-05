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Ребёнок родился путём кесарева сечения. А можно считать эту дату, связанной со звёздами? Рассказала астролог

05 октября 2021 14:02
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Популярный вопрос: у меня ребенок родился посредством кесарева сечения. На сколько можно считать эту дату, которую назначил врач, связанной со звездами?

Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
У меня тоже это больной вопрос. Ребенок закричал еще в животе.

Ребёнок родился путём кесарева сечения. А можно считать эту дату, связанной со звёздами? Рассказала астролог-1

Татьяна Калинина, руководитель школы астрологии:
Да, это действительно очень популярный вопрос. Женщины почему-то считают, что если кесарево, то это время рождения ненастоящее. Это абсолютно не так. Не мы руководим этим процессом. Оно где-то там уже было заранее предопределено, когда вы родились, что это будет именно кесарево, в этот день и в этот час. И от вас мало, что, по сути, зависело. Вас все равно река жизни, судьбы вынесет на это событие.

Ирина Махнач, физик-ядерщик, преподаватель авестийской школы астрологии:
Я хочу немножечко дополнить. Когда до абсурда доходит. Когда начинают врачам: «Мне надо вот такое, мне надо, чтобы так какой-то королевский градус взошел, мой ребенок». Но, ты даже не понимаешь…

Татьяна Калинина:
А заслужила ли ты такого ребенка с королевским градусом?

Ребёнок родился путём кесарева сечения. А можно считать эту дату, связанной со звёздами? Рассказала астролог-3

Ирина Махнач:
Да. А какую вы накладываете на ребенка программу? Не понимая, что это такое, насколько это серьезные вещи. Вот вы ему включаете, а его ритмы, скажем, наработок вот этих внутренних, не готовы под это. И потом начинаются проблемы с психикой и так далее. Поэтому это вот опять неправильное понимание, неправильный подход и к этой божественной, я считаю, системе знаний. Поэтому человек, тем более тот, который начинает работать с гороскопами, – как минимум, должен быть духовный человек. Он, прежде всего, должен желать блага, он должен делать человеку, как себе.

«Время рождения – ключевой фактор». А какие еще данные надо знать, чтобы составить свою натальную карту – подробнее здесь.

# Гороскоп # общество # Екатерина Забенько # Наталья Широкова # Ирина Махнач # Фотофакт

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