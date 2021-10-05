Андрей Кривошеев о материале «Комсомольской правды в Беларуси»: и заголовок, и суть статьи отбеливают очевидное преступление

Новости Беларуси. Министерство информации отреагировало на реакцию вокруг задержания журналиста «Комсомольской правды в Беларуси». Там еще раз напомнили, что газета является белорусским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что их работу регламентирует национальное законодательство. Сейчас расследуется уголовное дело, фигурантом которого и стал сотрудник издания. Вопросы вызвала его публикация на тему гибели в Минске сотрудника КГБ.