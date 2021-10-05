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Андрей Кривошеев о материале «Комсомольской правды в Беларуси»: и заголовок, и суть статьи отбеливают очевидное преступление

05 октября 2021 11:37
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Новости Беларуси. Министерство информации отреагировало на реакцию вокруг задержания журналиста «Комсомольской правды в Беларуси». Там еще раз напомнили, что газета является белорусским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что их работу регламентирует национальное законодательство. Сейчас расследуется уголовное дело, фигурантом которого и стал сотрудник издания. Вопросы вызвала его публикация на тему гибели в Минске сотрудника КГБ.

Андрей Кривошеев о материале «Комсомольской правды в Беларуси»: и заголовок, и суть статьи отбеливают очевидное преступление-1

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
И заголовок, и суть статьи, которая, к сожалению, по факту, на наш взгляд, отбеливает очевидное преступление, террориста, его совершившего, является абсолютно неэтичным ни с точки зрения белорусских этических стандартов, ни российских, ни с точки зрения тех стандартов, которые дает нам новая глобальная Хартия этики журналистов, принятая Международной федерацией журналистов в 2019 году. Опять же, на наш взгляд, подобные заголовки, особенно в ситуации, когда совершено страшное преступление, когда брошен вызов обществу и правоохранительной системе, такие заголовки и текстовка абсолютно недопустимы. Ссылки на то, что этот заголовок и этот текст провисели буквально считанные минуты в электронной версии «БелКП-ПРЕСС», на мой взгляд, имеют мало оснований. Во-первых, потому, что и сам заголовок, и текстовка были немедленно в течение буквально секунд подхвачены экстремистскими, деструктивными Telegram-каналами и онлайн-медиа, которые не являются СМИ, которые систематически вредят и угрожают национальным интересам, интересам безопасности Республики Беларусь, что было доказано компетентными органами, в том числе и в судебном порядке.

Ранее Министерство информации ограничило доступ к интернет-ресурсу Kp.by.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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