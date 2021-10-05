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Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»

05 октября 2021 12:44
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Новости Беларуси. Вековой юбилей в 2021 году отмечает ведущий вуз страны – Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»-1

В честь этого чествуют не только его сотрудников. Не остались без внимания и журналисты. Ведь именно они долгие годы создают имидж вуза. Его ректор 5 октября лично вручил дипломы за репортажи в газетах, на радио и телевидении.

Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»-4

Среди почетных награжденных – коллектив СТВ.

Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»-7

Андрей Король, ректор БГУ:
Важность и значимость вообще средств массовой информации трудно переоценить. Начиная с того момента, как была изобретена машинка Гутенберга, пошли массовые коммуникации. И сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ. Я с большой благодарностью вручал наши корпоративные грамоты, награды тем людям, которые многие годы, не хочу повторять каких-то избитых фраз, но самом деле слов из песни не выкинешь. Те люди, которые доносят информацию о Белорусском государственном университете во вне, люди, которые формируют имидж университета.

Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»-10

Вера Ганкина-Бутько, обозреватель газеты «Рэспубліка» издательского дома «Беларусь сегодня»:
Сегодняшняя награда – это, в общем-то, такое вдвойне приятное событие, потому что, наверное, как и многие из нас, я тоже выпускница БГУ. Поэтому это еще раз приятно получить диплом за какие-то совместные работы от нынешнего ректора вуза. И, конечно же, нас связывает совместная работа, это освещение темы образования, деятельности вуза.

Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»-13

Своей Альма-матер БГУ называет каждый второй представитель прессы. Его выпускников по-прежнему ждут в ведущих изданиях страны. Совсем скоро под пристальным взором Кирилла Туровского сюда придут первокурсники. И, перешагнув вековой рубеж, продолжат писать университетскую историю. БГУ – признанный лидер не только в Беларуси, он входит в рейтинг лучших вузов мира.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Король # Вера Ганкина-Бутько # Фотофакт

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