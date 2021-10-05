Андрей Король: «Сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ»

Новости Беларуси. Вековой юбилей в 2021 году отмечает ведущий вуз страны – Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь этого чествуют не только его сотрудников. Не остались без внимания и журналисты. Ведь именно они долгие годы создают имидж вуза. Его ректор 5 октября лично вручил дипломы за репортажи в газетах, на радио и телевидении.

Среди почетных награжденных – коллектив СТВ.

Андрей Король, ректор БГУ:

Важность и значимость вообще средств массовой информации трудно переоценить. Начиная с того момента, как была изобретена машинка Гутенберга, пошли массовые коммуникации. И сегодня любой человек получает информацию о мире через СМИ. Я с большой благодарностью вручал наши корпоративные грамоты, награды тем людям, которые многие годы, не хочу повторять каких-то избитых фраз, но самом деле слов из песни не выкинешь. Те люди, которые доносят информацию о Белорусском государственном университете во вне, люди, которые формируют имидж университета.

Вера Ганкина-Бутько, обозреватель газеты «Рэспубліка» издательского дома «Беларусь сегодня»:

Сегодняшняя награда – это, в общем-то, такое вдвойне приятное событие, потому что, наверное, как и многие из нас, я тоже выпускница БГУ. Поэтому это еще раз приятно получить диплом за какие-то совместные работы от нынешнего ректора вуза. И, конечно же, нас связывает совместная работа, это освещение темы образования, деятельности вуза.