«Время рождения – ключевой фактор». А какие ещё данные надо знать, чтобы составить свою натальную карту?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Есть ли различие гороскопа и натальной карты?
Татьяна Калинина, руководитель школы астрологии:
Я думаю, что здесь вопрос понятий. Вы имеете ввиду гороскоп – это то, что публикуется в газетах, журналах.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наверное, и личный тоже астрологический гороскоп в том числе.
Татьяна Калинина:
Я считаю, что вот эти публичные гороскопы вредят сфере астрологии, делая из науки какую-то игрушку для непрофессионалов, для развлечения.
То же самое, что и с медициной. Мы же не идем читать на форуме, как вылечить свою сложную болезнь. У кого какие симптомы.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
Бывает и такое.
Татьяна Калинина:
Но это безумие, согласись. Мы идем к врачу, сдаем анализы. Есть конкретные, четкие характеристики индивидуальные, конкретно под наш случай. И специалист разбирает именно конкретный случай. То же самое с астрологией.
Елена Кругликова:
Давайте поговорим, как это все происходит, какие данные необходимы дать человеку для того, чтобы, например, составить натальную карту? И если я не знаю время своего рождения.
Татьяна Калинина:
Время рождения – ключевой фактор. Мы берем дату рождения, место рождения и время. И время очень важная вещь. Потому что – одна-две минуты – гороскоп может полностью поменяться, будет другая судьба.
Ребенок родился путем кесарева сечения. А можно считать эту дату, связанной со звездами? Рассказала астролог – подробнее здесь.