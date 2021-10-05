«Время рождения – ключевой фактор». А какие ещё данные надо знать, чтобы составить свою натальную карту?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Есть ли различие гороскопа и натальной карты?

Татьяна Калинина, руководитель школы астрологии:

Я думаю, что здесь вопрос понятий. Вы имеете ввиду гороскоп – это то, что публикуется в газетах, журналах. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Наверное, и личный тоже астрологический гороскоп в том числе. Татьяна Калинина:

Я считаю, что вот эти публичные гороскопы вредят сфере астрологии, делая из науки какую-то игрушку для непрофессионалов, для развлечения. То же самое, что и с медициной. Мы же не идем читать на форуме, как вылечить свою сложную болезнь. У кого какие симптомы.

Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:

Бывает и такое. Татьяна Калинина:

Но это безумие, согласись. Мы идем к врачу, сдаем анализы. Есть конкретные, четкие характеристики индивидуальные, конкретно под наш случай. И специалист разбирает именно конкретный случай. То же самое с астрологией. Елена Кругликова:

Давайте поговорим, как это все происходит, какие данные необходимы дать человеку для того, чтобы, например, составить натальную карту? И если я не знаю время своего рождения.