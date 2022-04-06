Ребёнок начинает воспринимать агрессивное поведение как норму. От каких мультфильмов лучше оградить детей?

Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Некоторые эксперты считают, что от мультиков никакой пользы, лучше развивающие программы. Как вы считаете, это все-таки миф?

Елена Овчинникова, психолог:

Я вообще, в принципе, против категоричности – только белое или черное. Потому что мультики есть разные. Дети не могут не смотреть мультики. Они в любом случае будут в эту историю погружаться. Плюс сейчас такое цифровое время, есть доступность. То есть мы не можем полностью ограничить. Если мы в чем-то ограничиваем детей, то они, безусловно, это где-то будут добирать. Алена Родовская:

Конечно, детям надо показывать мир, разные форматы, чтобы он [ребенок – прим. ред.] его познавал. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть еще один миф, Елена. Идеальная принцесса в мультиках портит самооценку девочек. Так ли это? Девочка может считать, что она не такая красивая, как в мультике, не принцесса. Она похожа, например, на злую тетю из мультика.

Елена Овчинникова:

Тогда вопрос, почему девочка так себя воспринимает уже изнутри. Алеся Лакина:

Говорят, что есть такой миф. Елена Овчинникова:

Мультики и сказки про принцесс были всегда. Алеся Лакина:

Вы не согласны? Елена Овчинникова:

Нет, я считаю, что, конечно же, это какая-то история, идеализация. В мультфильмах достаточно часто есть идеализация или гиперболизация какого-то объекта.