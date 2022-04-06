Ребёнок начинает воспринимать агрессивное поведение как норму. От каких мультфильмов лучше оградить детей?
Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Некоторые эксперты считают, что от мультиков никакой пользы, лучше развивающие программы. Как вы считаете, это все-таки миф?
Елена Овчинникова, психолог:
Я вообще, в принципе, против категоричности – только белое или черное. Потому что мультики есть разные. Дети не могут не смотреть мультики. Они в любом случае будут в эту историю погружаться. Плюс сейчас такое цифровое время, есть доступность. То есть мы не можем полностью ограничить. Если мы в чем-то ограничиваем детей, то они, безусловно, это где-то будут добирать.
Алена Родовская:
Конечно, детям надо показывать мир, разные форматы, чтобы он [ребенок – прим. ред.] его познавал.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть еще один миф, Елена. Идеальная принцесса в мультиках портит самооценку девочек. Так ли это? Девочка может считать, что она не такая красивая, как в мультике, не принцесса. Она похожа, например, на злую тетю из мультика.
Елена Овчинникова:
Тогда вопрос, почему девочка так себя воспринимает уже изнутри.
Алеся Лакина:
Говорят, что есть такой миф.
Елена Овчинникова:
Мультики и сказки про принцесс были всегда.
Алеся Лакина:
Вы не согласны?
Елена Овчинникова:
Нет, я считаю, что, конечно же, это какая-то история, идеализация. В мультфильмах достаточно часто есть идеализация или гиперболизация какого-то объекта.
Алена Родовская:
Еще говорят, что мультики иногда проявляют склонность детей к насилию.
Елена Овчинникова:
Да, если постоянно смотрятся залипательные мультфильмы и только такие, то ребенок начинает воспринимать это агрессивное поведение, как норму. Потом, безусловно, начинает проявлять в саду или в школе, семье. Если реакция на это идет, условно, как в мультике либо какое-то активное, жесткое наказание, то, естественно, происходит какая-то скрепка, скажем так. То, что ребенок будет пробовать то поведение, которое есть в мультфильмах – это безусловно. Но я считаю, что самое опасное – когда в мультфильмах с крыши начинают персонажи падать. Встал и дальше пошел. Потому что у меня даже беседа была с моими детьми, когда у меня старший – я помню, тогда так впечатлилась вообще – говорит: «Мама, а если я так с крыши прыгну, тоже встану и пойду?» И я поняла, что я это как-то не учла.
Алеся Лакина:
Мне кажется, самое опасное в создании мультиков – это не обсудить его с психологом и пустить в широкие массы. Мне кажется, это самый важный пунктик при создании.
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