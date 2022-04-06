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«Режим работы на объекте – 24/7». Узнали, как идёт ремонт путепровода на проспекте Жукова в Минске

06 апреля 2022 16:56
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Новости Беларуси. Капремонт путепровода в районе железнодорожной станции «Минск-Сортировочный» на проспекте Жукова ведется в круглосуточном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Режим работы на объекте – 24/7». Узнали, как идёт ремонт путепровода на проспекте Жукова в Минске-1

К реконструкции приступили 1 марта. Сейчас активно ведутся работы на внешней стороне сооружения. В строительстве на данный момент задействованы более 120 человек в сутки и порядка 30 единиц техники. В ближайших планах завершение работ по перекладке инженерных сетей и подготовка к бетонированию монолитной плиты на путепроводе. Разработан план мероприятий по существенному сокращению сроков строительства.  

«Режим работы на объекте – 24/7». Узнали, как идёт ремонт путепровода на проспекте Жукова в Минске-4

Сергей Сузин, начальник специализированного строительного управления № 2 Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:  
Выполнены все подготовительные работы, все демонтажные работы, заменены существующие балки на новые, ведутся работы по замене опорных частей и подготовка к бетонированию монолитной плиты. Также выполняются обналичивания стыков балок, параллельно сработали на путепроводе, на подходах к путепроводу выполняются работы по перекладке инженерных сетей. Режим работы на объекте – 24/7, круглые сутки без выходных.  

«Режим работы на объекте – 24/7». Узнали, как идёт ремонт путепровода на проспекте Жукова в Минске-7

Также в скором времени начнется реконструкция расположенного рядом путепровода через улицу Железнодорожную. Будут проводить и усиление мостового сооружения на улице Ваупшасова. Все работы по реконструкции и капремонту ведутся в плановом режиме.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Сузин # Фотофакт

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