«Задача стоит просто заработать». Всегда ли учитывается психология детей при создании мультфильмов?

Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте выстроим схему. Когда создается мультфильм, учитывается ли психология ребенка, на какой возраст это рассчитывается? Сюжет как-то прорабатывается, чтобы действительно мультик выстрелил потом в итоге?

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А.М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:

Безусловно. Правда это так условно, когда говорят 6+, 3+. Это, конечно, должно учитываться. Как же без этого? Ведь это нужно, чтобы было безусловно. Алена Родовская:

А к вам когда-нибудь обращались за помощью, чтобы проработать сюжетную линию, чтобы цепляло аудиторию?

Елена Овчинникова, психолог:

Нет, я думаю, что здесь ключевое – должны. Но все-таки ориентируются в создании мультиков большинство, если мы говорим про коммерческую основу, то, конечно, на продажи. Здесь маркетинг и как это продать, привлечь. В большинстве случаев это не про полезность, ценность в другом. Алена Родовская:

Но почему? «Фиксики» – там постоянно повторяющийся сюжет. Они повторяют и в результате запоминают. Елена Овчинникова:

Это скорее, как исключение, которое подтверждает правило. Есть большинство, а есть правда полезный контент. Алена Родовская:

Но вряд ли бы так наивно люди, которые создавали это [мультипликационный сериал «Фиксики» – прим. ред.], могли предположить, что ребенок, который повторяет одно слово либо какое-то действие… Тут чувствуется рука профессионала. Елена Овчинникова:

Конечно, тут есть рука профессионала. Здесь опять-таки какая ценность заложена в продукте? Если тот человек, который создает этот продукт, закладывает ценность: развитие, познание, обучение – безусловно, еще какие-то коммерческие цели – это есть в задаче, то тогда и продукт будет соответственно такой. А если задача стоит просто заработать, продать, то, соответственно, и такой продукт. Поэтому, я думаю, что тут все-таки зависит от того, что человек вкладывает, когда создает.

Алена Родовская:

Игорь Викторович, вы заметили, что последнее время в кинотеатрах очень большой выбор полнометражных мультфильмов? Можно посмотреть фильм, а можно – мультфильм. Это вызывает действительно большой интерес, попали в точку. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Даже я с удовольствием хожу. А мне все-таки интересно обсудить тему, как все-таки рождается мультфильм. Откуда берутся герои, как появляется синопсис? Расскажите, пожалуйста, как это все. Кухня изнутри, так сказать. Игорь Волчек:

Хорошо, я постараюсь это коротко сформулировать. Значит, никто не знает, откуда это берется. Это может быть совершенно неожиданное какое-то наблюдение. Вы можете что-то прочитать, взять, сделать, увидеть. Я хотел бы сказать только одну вещь. На мой взгляд, это очень важная вещь. Вы понимаете, так жизнь устроена, что все-таки взрослые учат детей, и это большая ответственность. Да, дети могут подать какие-то мысли, идеи. Безусловно, надо учитывать то, что детям хотелось бы увидеть. Но мы все-таки должны думать о том, что вкладывать в головы этих детей. Алеся Лакина:

Должны быть в мультике реальные герои или выдуманные? Те же самые покемоны были когда-то очень популярными, фиксики.