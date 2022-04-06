«Задача стоит просто заработать». Всегда ли учитывается психология детей при создании мультфильмов?
Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте выстроим схему. Когда создается мультфильм, учитывается ли психология ребенка, на какой возраст это рассчитывается? Сюжет как-то прорабатывается, чтобы действительно мультик выстрелил потом в итоге?
Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А.М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:
Безусловно. Правда это так условно, когда говорят 6+, 3+. Это, конечно, должно учитываться. Как же без этого? Ведь это нужно, чтобы было безусловно.
Алена Родовская:
А к вам когда-нибудь обращались за помощью, чтобы проработать сюжетную линию, чтобы цепляло аудиторию?
Елена Овчинникова, психолог:
Нет, я думаю, что здесь ключевое – должны. Но все-таки ориентируются в создании мультиков большинство, если мы говорим про коммерческую основу, то, конечно, на продажи. Здесь маркетинг и как это продать, привлечь. В большинстве случаев это не про полезность, ценность в другом.
Алена Родовская:
Но почему? «Фиксики» – там постоянно повторяющийся сюжет. Они повторяют и в результате запоминают.
Елена Овчинникова:
Это скорее, как исключение, которое подтверждает правило. Есть большинство, а есть правда полезный контент.
Алена Родовская:
Но вряд ли бы так наивно люди, которые создавали это [мультипликационный сериал «Фиксики» – прим. ред.], могли предположить, что ребенок, который повторяет одно слово либо какое-то действие… Тут чувствуется рука профессионала.
Елена Овчинникова:
Конечно, тут есть рука профессионала. Здесь опять-таки какая ценность заложена в продукте? Если тот человек, который создает этот продукт, закладывает ценность: развитие, познание, обучение – безусловно, еще какие-то коммерческие цели – это есть в задаче, то тогда и продукт будет соответственно такой. А если задача стоит просто заработать, продать, то, соответственно, и такой продукт. Поэтому, я думаю, что тут все-таки зависит от того, что человек вкладывает, когда создает.
Алена Родовская:
Игорь Викторович, вы заметили, что последнее время в кинотеатрах очень большой выбор полнометражных мультфильмов? Можно посмотреть фильм, а можно – мультфильм. Это вызывает действительно большой интерес, попали в точку.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Даже я с удовольствием хожу. А мне все-таки интересно обсудить тему, как все-таки рождается мультфильм. Откуда берутся герои, как появляется синопсис? Расскажите, пожалуйста, как это все. Кухня изнутри, так сказать.
Игорь Волчек:
Хорошо, я постараюсь это коротко сформулировать. Значит, никто не знает, откуда это берется. Это может быть совершенно неожиданное какое-то наблюдение. Вы можете что-то прочитать, взять, сделать, увидеть. Я хотел бы сказать только одну вещь. На мой взгляд, это очень важная вещь. Вы понимаете, так жизнь устроена, что все-таки взрослые учат детей, и это большая ответственность. Да, дети могут подать какие-то мысли, идеи. Безусловно, надо учитывать то, что детям хотелось бы увидеть. Но мы все-таки должны думать о том, что вкладывать в головы этих детей.
Алеся Лакина:
Должны быть в мультике реальные герои или выдуманные? Те же самые покемоны были когда-то очень популярными, фиксики.
Игорь Волчек:
Опять-таки все исходит из темы, идеи. Что вы хотите, что за фильм собираетесь снимать. Скажем, тот же самый «Ежик в тумане» невозможно снять в простой рисованной технике. Это убить все, потому что там ничего не будет, ничего не останется. Там все построено на этой живописи потрясающей Франчески Ярбусовой.
Алена Родовская:
Такие серые, мрачные тона, туман.
Игорь Волчек:
Или «Сказку сказок» попробуйте показать. То же самое – совершенно нет никакого смысла «Жил-был пес», например, делать в этой сложной технике. Не в этом там дело просто. Конечно, идея сама и определяет технику исполнения.
Алеся Лакина:
То есть неважно выдуманные это персонажи – покемоны или котик и собачка?
Игорь Волчек:
Неважно, не имеет значения. Я единственное своим студентам говорю, что чем условнее персонаж, тем условнее может быть движение. Понимаете разницу между одушевлением и шевелением? Сейчас больше шевелят, чем одушевляют. А условный персонаж можно условно двигать. Чем реалистичней персонаж, тем реалистичней должно быть движение.
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