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«Это очень жестоко». Почему важно разбирать сюжеты мультфильмов с детьми, рассказала психолог

06 апреля 2022 14:14
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Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
«Варежка» – вообще жестокий мультик.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На самом деле, там жестокая мама отказывалась покупать собачку.

«Это очень жестоко». Почему важно разбирать сюжеты мультфильмов с детьми, рассказала психолог-1

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А. М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:
Наоборот, там же заканчивается тем, что мама-то пошла и взяла.

Алена Родовская:
Подождите, а сколько держали в волнении?

«Это очень жестоко». Почему важно разбирать сюжеты мультфильмов с детьми, рассказала психолог-4

Елена Овчинникова, психолог:
На самом деле, вообще даже любую сказку, если разобрать, с точки зрения сказкотерапии.

Алена Родовская:
То есть должна быть проблема?

Елена Овчинникова:
Да. Там всегда есть боль какая-то, заложена проблематика. Это то, что привлекает, отзывается, то, во что мы включаемся и почему вообще это смотрим. Дальше все зависит от развития сюжета, чем заканчивается – здесь скорее вот это важно. Все-таки, я считаю, что, конечно, мы должны нашим детям прививать культуру потребления. Важно смотреть не прямо все на рынке, но важно смотреть.

«Это очень жестоко». Почему важно разбирать сюжеты мультфильмов с детьми, рассказала психолог-7

Алеся Лакина:
Елена, все-таки я недавно смотрела мультик «Колобок». Я не знаю, он, наверное, достаточно современный. В конце, когда Лиса съела этого Колобка – она сидит дома со своими лисятами, горит свеча, потухает – это очень жестоко. Я не могла это смотреть, честно вам скажу. А дети с удовольствием смотрят.

Елена Овчинникова:
Знаете, почему я говорю, что важно смотреть все? С детьми важно обсуждать: как им этот сюжет, что их зацепило, что они из сюжета вынесли? Какой персонаж им понравился, отозвался, с кем они себя ассоциируют? Как они анализируют этот сюжет? То есть наша задача – научить детей думать и говорить. Тогда формируется культура потребления, они могут смотреть разные вещи. Мои дети, например, тоже не очень любят смотреть детские старые советские мультфильмы. Они их смотрят только со мной, когда я начинаю их включать в диалог, и мы начинаем разбирать.

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Алеся Лакина # Алена Родовская # Игорь Волчек # Елена Овчинникова # Фотофакт

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