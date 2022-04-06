«Это очень жестоко». Почему важно разбирать сюжеты мультфильмов с детьми, рассказала психолог

Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

«Варежка» – вообще жестокий мультик. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

На самом деле, там жестокая мама отказывалась покупать собачку.

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А. М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:

Наоборот, там же заканчивается тем, что мама-то пошла и взяла. Алена Родовская:

Подождите, а сколько держали в волнении?

Елена Овчинникова, психолог:

На самом деле, вообще даже любую сказку, если разобрать, с точки зрения сказкотерапии. Алена Родовская:

То есть должна быть проблема? Елена Овчинникова:

Да. Там всегда есть боль какая-то, заложена проблематика. Это то, что привлекает, отзывается, то, во что мы включаемся и почему вообще это смотрим. Дальше все зависит от развития сюжета, чем заканчивается – здесь скорее вот это важно. Все-таки, я считаю, что, конечно, мы должны нашим детям прививать культуру потребления. Важно смотреть не прямо все на рынке, но важно смотреть.