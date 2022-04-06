Банкротство, защита частной жизни – в Беларуси готовят изменения в Гражданский кодекс

Предложения по совершенствованию законодательства изучили 6 апреля на выездном заседании профильной комиссии Палаты представителей в Гомеле. В дискуссии приняли участие представители судебных органов, предприятий, научного сообщества. Главный посыл – закон должен помогать решать проблемы, а не создавать их. Особое внимание актуальности нововведений на фоне сложившейся экономической ситуации.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопросы унификации законодательства в рамках ЕАЭС также выходят на первый план. Поэтому комплексное изучение тех предложений, которые включены в проект Гражданского кодекса, вызывается необходимостью не только современного взгляда на то, что надо корректировать, но и вопрос эффективности этих изменений, для чего они нужны, будет ли у них практический эффект. Это главная задача обсуждения на местах предлагаемых изменений в закон.