Банкротство, защита частной жизни – в Беларуси готовят изменения в Гражданский кодекс

Новости Беларуси. Банкротство, ответственность за неисполнение денежных обязательств, защита частной жизни – в Беларуси готовят изменения в Гражданский кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Банкротство, ответственность за неисполнение денежных обязательств, защита частной жизни – в Беларуси готовят изменения в Гражданский кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложения по совершенствованию законодательства изучили 6 апреля на выездном заседании профильной комиссии Палаты представителей в Гомеле. В дискуссии приняли участие представители судебных органов, предприятий, научного сообщества. Главный посыл – закон должен помогать решать проблемы, а не создавать их. Особое внимание актуальности нововведений на фоне сложившейся экономической ситуации.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вопросы унификации законодательства в рамках ЕАЭС также выходят на первый план. Поэтому комплексное изучение тех предложений, которые включены в проект Гражданского кодекса, вызывается необходимостью не только современного взгляда на то, что надо корректировать, но и вопрос эффективности этих изменений, для чего они нужны, будет ли у них практический эффект. Это главная задача обсуждения на местах предлагаемых изменений в закон.
Гомельская область стала первой площадкой для выездного заседания. Следующий – столичный регион. Планируется, что обновленный Гражданский кодекс будет принят в течение 2022 года.