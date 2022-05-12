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Профессиональный праздник начался с наград. Как в Несвиже поздравляли лучших медсестёр Минской области?

12 мая 2022 18:10
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Новости Беларуси. В Несвиже чествовали лучших медсестер Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Профессиональный праздник начался с наград. Как в Несвиже поздравляли лучших медсестёр Минской области?-1

В профессиональный праздник почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения и Миноблисполкома наградили более 80 человек со всего региона. В подарок медсестрам, которые всегда рядом с пациентами, помогают в лечении и поддерживают, праздничный концерт.  

Профессиональный праздник начался с наград. Как в Несвиже поздравляли лучших медсестёр Минской области?-4

Ольга Иванова, главная медсестра Борисовского роддома:  
Эмоции вообще смешанные. Во-первых, это чувство радости, гордости за полученную награду. «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» – это высокая награда для медицинской сестры. Могу сказать, что это как индикатор качества работы всего коллектива Борисовского родильного дома.  

Профессиональный праздник начался с наград. Как в Несвиже поздравляли лучших медсестёр Минской области?-7

Людмила Лагутина, медсестра Колодищанской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы:
Работаю с 1979 года все время с детьми: в стационаре, на приеме в поликлинике. Надо любить детей и мамок тоже, которые волнуются, переживают. Надо их успокоить, поговорить. Видишь, что они тебе доверяют, – контакт налажен.

Я очень счастлива, что меня сюда пригласили. Для меня сегодня очень хороший праздник.  

Профессиональный праздник начался с наград. Как в Несвиже поздравляли лучших медсестёр Минской области?-10

Также для участников мероприятия организовали экскурсию в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж».  

# Праздничные даты # общество # Ольга Иванова # Людмила Лагутина # Фотофакт

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