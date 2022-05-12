Ты уже должен зарабатывать свои деньги. Как сказать взрослому ребёнку, что пора вкладываться в семейный бюджет?

Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Ольга, получается, что до 23-х лет большинство парней и девушек находятся под одной крышей с родителями. При этом о какой самостоятельности тогда можно говорить, если мама приготовит, постирает? Мама каждый день рядом, окружает заботой. Как все формируется тогда?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: По данным одного из фондов, большинство 16-17-летних молодых людей проживают совместно с родителями. Около 80 % детей в возрасте 18-20 лет все еще не решаются жить самостоятельно, родительский дом в возрасте 21-23-х лет не покидают 62 % юношей и девушек.

Ольга Анушкина, психолог:

Все зависит от мамы на самом деле и семейного уклада. Есть семьи, в которых практикуется: с 18 лет хочешь, не хочешь, а часть коммуналки и всего остального ты выплачиваешь. Ты готовишь, убираешь, помогаешь с младшими.

Татьяна Савчик:

Не будет ли это обидой? Как это правильно донести? Как это будет воспринято? Знаешь, с сегодня делим с тобой коммуналку, холодильник, порошки, еще что-то.

Ольга Анушкина:

В этом смысле я могу поделиться своим личным опытом воспитания старшего сына. Это было именно так. В 11-м классе я начала говорить о том, что у нас еще есть двое маленьких. Они действительно маленькие. Ты правда уже вырос, тебе скоро 18 лет. Ты, если поступаешь на бюджет – учишься и мы тебя содержим. Если ты поступаешь на платное – мы тебе помогаем оплачивать, но при этом ты должен уже зарабатывать свои деньги. То есть ты ищешь дополнительные источники доходов, которые позволяют тебе вкладываться в наш бюджет.