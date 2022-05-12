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Ты уже должен зарабатывать свои деньги. Как сказать взрослому ребёнку, что пора вкладываться в семейный бюджет?

12 мая 2022 18:25
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Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ты уже должен зарабатывать свои деньги. Как сказать взрослому ребёнку, что пора вкладываться в семейный бюджет?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
По данным одного из фондов, большинство 16-17-летних молодых людей проживают совместно с родителями. Около 80 % детей в возрасте 18-20 лет все еще не решаются жить самостоятельно, родительский дом в возрасте 21-23-х лет не покидают 62 % юношей и девушек.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Ольга, получается, что до 23-х лет большинство парней и девушек находятся под одной крышей с родителями. При этом о какой самостоятельности тогда можно говорить, если мама приготовит, постирает? Мама каждый день рядом, окружает заботой. Как все формируется тогда?

Ты уже должен зарабатывать свои деньги. Как сказать взрослому ребёнку, что пора вкладываться в семейный бюджет?-4

Ольга Анушкина, психолог:
Все зависит от мамы на самом деле и семейного уклада. Есть семьи, в которых практикуется: с 18 лет хочешь, не хочешь, а часть коммуналки и всего остального ты выплачиваешь. Ты готовишь, убираешь, помогаешь с младшими.

Татьяна Савчик:
Не будет ли это обидой? Как это правильно донести? Как это будет воспринято? Знаешь, с сегодня делим с тобой коммуналку, холодильник, порошки, еще что-то.

Ольга Анушкина:
В этом смысле я могу поделиться своим личным опытом воспитания старшего сына. Это было именно так. В 11-м классе я начала говорить о том, что у нас еще есть двое маленьких. Они действительно маленькие. Ты правда уже вырос, тебе скоро 18 лет. Ты, если поступаешь на бюджет – учишься и мы тебя содержим. Если ты поступаешь на платное – мы тебе помогаем оплачивать, но при этом ты должен уже зарабатывать свои деньги. То есть ты ищешь дополнительные источники доходов, которые позволяют тебе вкладываться в наш бюджет.

Ты уже должен зарабатывать свои деньги. Как сказать взрослому ребёнку, что пора вкладываться в семейный бюджет?-7

Татьяна Савчик:
Какая реакция была?

Ольга Анушкина:
Нормальная, с пониманием.

Татьяна Савчик:
С достоинством?

Ольга Анушкина:
Да.

Алеся Лакина:
И получилось?

Ольга Анушкина:
Получилось, да.

«Ребенок должен понимать откуда и как берутся деньги». С какого возраста развивать финансовую грамотность у детей – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Алеся Лакина # Татьяна Савчик # Ольга Анушкина # Фотофакт

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