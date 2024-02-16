«Ребёнок должен быть подготовлен». Как помочь первокласснику адаптироваться в школе?

Многие родители, особенно бабушки и дедушки, вспоминая былые времена, утверждают: лучше советской системы образования нет и не будет. Их родители приходили домой с работы, первым делом проверяли домашнее задание и уже потом занимались своими делами. О том, как обеспечить самостоятельную и качественную учебу ребенку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Галина Швец, детский психолог:

Ребенок должен быть подготовлен к школе. Готовность к школе предполагает социальную готовность, то есть ребенок умеет построить отношения со сверстниками: заговорить, попросить о помощи, подойти к учителю. Следующее – эмоционально-волевая готовность. Это то, что ребенок может совладать со своими эмоциями и контролировать свое поведение. Далее – это интеллектуальная готовность. Это то, что ребенок ориентируется в мире, то есть уже считает, читает, пишет. Следующее – это мотивационная, то есть ребенок хочет идти в школу. Далее, конечно, в соотношении с готовностью к школе, когда ребенок уже идет в первый класс, если мы видим: есть какие-то пробелы в некоторых моментах, конечно, необходимо родителям дальше продолжить с этим заниматься.

Если, например, мы видим, что ребенку сложно справляться со своими эмоциями, помогаем. Если сложности в какой-то другой сфере – однозначно помощь родителей. Когда ребенок идет в школу, он вообще не понимает, что там будет происходить. Поэтому задача родителей – по максимуму прямо рассказать, что там будет. Это можно просто озвучивать, а можно рассказывать ему разные истории, сказки. Также сталкивать с разными ситуациями, то есть показывать, как может быть. Например, что будешь делать, если у тебя сломается карандаш? Что ты будешь делать, если забыл принести книгу? У ребенка уже в голове должны быть варианты, что он может делать в таких ситуациях. То, что родители разговаривают с ребенком, уже залог того, что адаптация будет проходить легче, более спокойно.

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