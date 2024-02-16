«Хотя бы самое элементарное». Какие знания должны быть у будущего первоклассника?

Многие родители, особенно бабушки и дедушки, вспоминая былые времена, утверждают: лучше советской системы образования нет и не будет. Их родители приходили домой с работы, первым делом проверяли домашнее задание и уже потом занимались своими делами. О том, как обеспечить самостоятельную и качественную учебу ребенку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Кондратеня, учитель белорусского языка и литературы:

Я могу сказать, что начинала свою работу в 1993 году. Начинала я учителем начальных классов. В то время, я сейчас вспоминаю, ко мне приходят мои ученики и говорят: «Вы же нас учили писать буквы». Они букв не знали, ничего не знали. Сейчас требования смотришь – родители: он должен читать, писать. Если, не дай бог, ребенок придет, не знает букв и не умеет читать, то есть уже не самый отсталый. Хотя я могу сказать, дети, которые ко мне приходили читающие, когда его родители на курсы разные водили, ему становится… Два ученика. Получается, на курсы – умеют читать, писать, считать, а некоторые не умеют. Им становится учеба неинтересна. То есть нужно много им внимания, а ты не можешь, когда у тебя 30 человек в классе. Сейчас классы очень большие – 38, 37 в начальной школе. Я могу сказать, что в нашей гимназии дети приходят – 100 % читающие, пишут, то есть подготовленные на курсах. У нас открываются курсы при гимназии. Я знаю, при многих школах, практически при каждой открываются такие курсы, и детей готовят. Ребенку – просто быстрее будет он изучать, читать. Я считаю, что он должен быть подготовленный. Время идет вперед, уже дети должны хотя бы самое элементарное – читать, считать, писать уже учитель научит потихоньку.