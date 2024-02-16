Не раз приносила двойки. Как объяснить ребёнку, почему надо хорошо учиться?

Многие родители, особенно бабушки и дедушки, вспоминая былые времена, утверждают: лучше советской системы образования нет и не будет. Их родители приходили домой с работы, первым делом проверяли домашнее задание и уже потом занимались своими делами. О том, как обеспечить самостоятельную и качественную учебу ребенку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Цываненок, мама школьницы:

На данный момент делаем, но с третьего класса уже не так. Потому что работы у меня много и не одна. Я как раз начала приучать ее к самостоятельности. Больше доверия. При этом даже с третьего класса уже она приносила мне не один раз двойки. Я говорю: «Это твоя задача, твой стимул, чтобы ты эту двойку исправила».

Алеся Лакина:

Какой стимул? Вы чего-то лишаете, как договариваетесь?

Анастасия Цываненок:

Нет, ничего не лишаю. Я привожу, скорее, примеры больше в сторону… Как у детей по возрастам, у нее сейчас обостренный период, когда хочется много всего. Я ей объясняю, чтобы было что-то, надо это тоже, конечно же, заработать. Надо к чему-то прийти, чтобы что-то получить. Твоя задача сейчас – выучиться. Ты будешь учиться, вырастешь, будешь работать, на работе зарабатывать и будешь иметь все, что захочешь.