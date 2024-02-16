В Минской ратуше наградили лучших сотрудников столичной милиции

Около 40 лучших представителей столичной милиции отметили в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наград удостоены сотрудники служб и подразделений ГУВД, а также молодые правоохранители и их родители. Отдельная благодарность – ветеранам минской милиции, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. Им вручили юбилейные медали.

Владислав Штаб, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:

В милицию пришел сознательно, в первую очередь преследовал цель – сделать вклад в развитие нашей страны, путем обеспечения безопасности наших граждан, нашего государства.

– Выбор профессии сына всегда поддерживала, горжусь им, приветствую.

Игорь Барановский, сотрудник роты ППСМ Заводского РУВД:

Профессиональные навыки, чутье, умение работать с людьми приходят не сразу – опыт накапливается со временем. Для меня честь держать в руке эту награду. Я уверен, что опыт, который я приобрел за годы службы, передам молодым сотрудникам.