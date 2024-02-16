В Минской ратуше наградили лучших сотрудников столичной милиции

Около 40 лучших представителей столичной милиции отметили в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 40 лучших представителей столичной милиции отметили в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наград удостоены сотрудники служб и подразделений ГУВД, а также молодые правоохранители и их родители. Отдельная благодарность – ветеранам минской милиции, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. Им вручили юбилейные медали.
Владислав Штаб, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
В милицию пришел сознательно, в первую очередь преследовал цель – сделать вклад в развитие нашей страны, путем обеспечения безопасности наших граждан, нашего государства.
– Выбор профессии сына всегда поддерживала, горжусь им, приветствую.
Игорь Барановский, сотрудник роты ППСМ Заводского РУВД:
Профессиональные навыки, чутье, умение работать с людьми приходят не сразу – опыт накапливается со временем. Для меня честь держать в руке эту награду. Я уверен, что опыт, который я приобрел за годы службы, передам молодым сотрудникам.
Кроме того, нагрудных знаков удостоены свыше 20 представителей СМИ и деятелей культуры, которые активно помогают столичной милиции в профилактической и просветительской работе. Подарком для гостей церемонии стало выступление духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.