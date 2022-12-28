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«Ребятам открываются глаза». Почему оппозиционеры стали вступать в государственные организации?

28 декабря 2022 14:50
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За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.

Екатерина Забенько, СТВ:
Ваши оппоненты просятся в ваши ряды.

«Ребятам открываются глаза». Почему оппозиционеры стали вступать в государственные организации? -1

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Оппонентов сегодня нет. Все оппоненты уже давно работают в студенческих отрядах, они сегодня у нас активно привлечены к волонтерской деятельности. Они сами приходят и просят принять участие в акциях, которые сегодня проходят под эгидой БРСМ.

Екатерина Забенько:
А все это волшебное слово «трудотерапия».

«Ребятам открываются глаза». Почему оппозиционеры стали вступать в государственные организации? -4

Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:
Многим ребятам открываются глаза, потому что видят, сколько работы проводится и БРСМ. Это не только студотрядовское движение. Направлений деятельности в БРСМ много.

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# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Павел Лапатинский # Егор Никитин # Фотофакт

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