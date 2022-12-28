«Ребятам открываются глаза». Почему оппозиционеры стали вступать в государственные организации?

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ваши оппоненты просятся в ваши ряды.
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Оппонентов сегодня нет. Все оппоненты уже давно работают в студенческих отрядах, они сегодня у нас активно привлечены к волонтерской деятельности. Они сами приходят и просят принять участие в акциях, которые сегодня проходят под эгидой БРСМ.
Екатерина Забенько:
А все это волшебное слово «трудотерапия».