«Ребятам открываются глаза». Почему оппозиционеры стали вступать в государственные организации?

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.

Екатерина Забенько, СТВ:

Ваши оппоненты просятся в ваши ряды.