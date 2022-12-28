«Попросили отойти, взяли лопаты, песок и начали помогать». Почему молодое поколение не хуже старшего?

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах. Екатерина Забенько, СТВ:

Помощь одиноким людям, пенсионерам, которые нуждаются в уборке снега. Насколько охотно ребята соглашаются на такую работу?

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Мало того, что ребята сегодня любят работать и готовы это делать, но они еще с добрым сердцем и готовы помогать пожилым людям. При каждом территориальном комитете работает горячая линия, и мы во взаимодействии с высшими учебными заведениями принимаем эти заявки от пожилых людей. Сразу после поступления заявки мы отправляемся к пожилым людям оказывать им посильную помощь в уборке снега на их придомовых и частных территориях. Екатерина Забенько:

А сами ходили?