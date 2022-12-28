«Попросили отойти, взяли лопаты, песок и начали помогать». Почему молодое поколение не хуже старшего?
За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Помощь одиноким людям, пенсионерам, которые нуждаются в уборке снега. Насколько охотно ребята соглашаются на такую работу?
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Мало того, что ребята сегодня любят работать и готовы это делать, но они еще с добрым сердцем и готовы помогать пожилым людям. При каждом территориальном комитете работает горячая линия, и мы во взаимодействии с высшими учебными заведениями принимаем эти заявки от пожилых людей. Сразу после поступления заявки мы отправляемся к пожилым людям оказывать им посильную помощь в уборке снега на их придомовых и частных территориях.
Екатерина Забенько:
А сами ходили?
Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:
Ходили. Помогать очень приятно. Звонит мне пенсионерка на рабочий телефон, я в кабинете нахожусь. Она говорит: «Здравствуйте. Это БРСМ?». Я говорю: «Да, БРСМ». Говорит: «Несколько ваших парней шли с мероприятия, увидели, что я лопатой убираю снег, посыпаю песком. Попросили отойти, взяли лопаты, песок и начали помогать». Даже мы их не ведем, они уже сами организуются. Говорит: «Я настолько рада, вы мне так подняли настроение, дайте, пожалуйста, телефон декана, заместителя декана. Позвоню, поблагодарю ребят. Вы со своей стороны отметьте». Очень приятно слышать такие слова.
Екатерина Забенько:
Особенно более старшему поколению очень приятно это слышать, потому что любят говорить, что молодежь не та. А я вижу все больше примеров того, что молодежь как раз развивается в нужном направлении. Как мне кажется, гораздо больше патриотов среди молодых людей стало. Я со своей колокольни наблюдаю, общаясь с активной молодежью.
Павел Лапатинский:
Молодежь сегодня готова делать действительно все, чтобы наша страна была лучше. Она и есть лучшая. Она готова работать в студенческих отрядах, быть активными волонтерами, активно себя проявлять в научной сфере, в культурно-массовых мероприятиях, участвуя в различных проектах. А мы со своей стороны во взаимодействии с администрациями университетов, районов и Мингорисполкомом стараемся всячески их поддерживать.
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