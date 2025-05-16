Правда и память о Великой Победе – международную конференцию под эгидой «Белой Руси» провели в Минске

Важно и сохранение памяти о Великой Победе, и распространение правды о событиях 80-летней давности. И здесь также необходимость объединять усилия. Как именно – обсуждали 16 мая участники международной межпартийной конференции под эгидой «Белой Руси». Она прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум собрал представителей власти, ученых, экспертов, журналистов, религиозных деятелей и дипломатов. Это представители не только Беларуси, но и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Всего более 15 иностранных делегаций. Что есть наше коллективное оружие на мировой информационной войне – репортаж Алеси Ивановой.

Армянский народ наряду с другими внес неоценимый вклад в Победу над фашистами. Горная республика, численность которой на начало войны составляла около полутора миллиона человек, отправила на фронт порядка 20 % своего населения. За подвиги в Великой Отечественной больше сотни военнослужащих-армян удостоились звания Героя Советского Союза. Но многие из солдат так и не вернулись домой.

Арман Абовян, член высшего политического совета партии «Процветающая Армения», соучредитель гражданской инициативы «Мост»:

Армянская ССР и армяне со всего Советского Союза сделали просто колоссальный вклад в нашу всеобщую Победу. Более 600 тысяч армян участвовали в Великой Отечественной войне, из коих 300 тысяч не вернулись – каждый второй. Для нас Победа в Великой Отечественной войне является святой, мы свято храним, хранили и будем продолжать хранить память о героизме наших дедов и прадедов.

Русские, казахи, азербайджанцы, таджики, узбеки… Немало сыновей и дочерей этих народов отдали свои жизни, чтобы белорусы жили под мирным небом над головой. И пока на Западе уничтожают советские памятники и пытаются переписать страницы истории, наша главная задача – объединить усилия и не допустить клеветы.

Азер Бадамов, член правления партии «Ени Азербайджан»:

Победа – это общая Победа. Азербайджан тоже сыграл очень важную роль, хочу отметить, что в 1941-1945 годы Азербайджан поставлял в Европу 90 % горюче-смазочных материалов для фронта. И поэтому наша роль в этой Победе велика.

Великая Отечественная война была смертельной схваткой за национальное выживание. Массовые казни, расстрелы, сожженные деревни и концлагеря. Нет таких преступлений, которые бы не сотворили оккупанты и их пособники на белорусской земле. Но новое время диктует новые вызовы и угрозы.