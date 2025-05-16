17 мая в парке Горького пройдёт масштабный семейный праздник

Мастер-классы, интерактивные площадки, аквагрим и десятки развлекательных зон. 17 мая в центре Минска стартует масштабный праздник «Беларусь за крепкую семью и традиционные семейные ценности». Мероприятия развернутся в парке Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 13:00 празднование откроется концертной программой. На сцену выйдут семь многодетных семей со всех уголков Беларуси. Вместе с победителями тематического конкурса в TikTok выступят известные белорусские исполнители. Многодетные пары, прожившие в браке более 25 лет, раскроют гостям секреты крепкой семьи. Для детей организуют ряд интерактивных площадок и мастер-классов.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В парке будут организованы традиционно различные площадки. Площадка по безопасности жизнедеятельности детей МЧС, площадка по безопасности на дорогах Министерства внутренних дел, будут различные мастер-классы по шахматам, шашкам, гандболу, возможно будет провести конкурс семейный по футболу, тренировку футбольную родителей и детей, аквагрим, который так любят дети. Поэтому приглашаем, приходите.

Большой праздник станет финальным мероприятием республиканской акции «Вместе – за крепкую и здоровую семью». Он продлится до 19 часов.