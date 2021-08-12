Реализуют инвестиционные проекты. Какие крупные объекты строятся в Минске в 2021?

Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу благополучия, дом и уют, а родному городу – современный облик и красоту. Поговорили с председателем Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Гонтаревой Ириной Александровной в студии программы «Большой город». Юлия Алексеюк, ведущая:

Елена Александровна, здравствуйте. В первую очередь хочется поздравить вас с профессиональным праздником.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Спасибо. Я также хочу поздравить и трудовые коллективы строительной отрасли. Пожелать им реализации всех задуманных масштабных проектов. Чтобы все, что запланировано нами, было построено успешно, на благо наших граждан. Юлия Алексеюк:

Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается ваш Комитет? Ирина Гонтарева:

Основные функции Комитета строительства – формирование и последующая реализация программ жилищного строительства, формирование инвестиционной программы Минска, которая предусматривает строительство социальных объектов. Это детские сады, школы, поликлиники, это инженерно-транспортная инфраструктура, метрополитен. То есть это все те объекты, без которых город фактически не может функционировать. То есть также мы осуществляем контроль за реализацией строительных инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Минска. Осуществляем предоставление государственной поддержки. Формируются такие перечни для строительства жилья (льготное кредитование нуждающихся). В первую очередь наша цель – обеспечить строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Первоочередная задача, конечно, – это многодетные семьи.

Юлия Алексеюк:

А какие знаковые объекты уже построены в 2021 году? Ирина Гонтарева:

В 2021 году у нас вводились такие социальные объекты, как детский сад в микрорайоне Масюковщина-5, амбулатория в жилом комплексе «Лазурит», также после реконструкции была введена баня на Богдана Хмельницкого. Вы, наверное, все видели этот объект, он получился достойным и будет функционировать в текущем году. Юлия Алексеюк:

Какие проекты реализуют в ближайшее время?

Ирина Гонтарева:

Сегодня у нас планируется ввести в эксплуатацию в Первомайском районе общеобразовательную школу, которая строится в составе детского технопарка. Она также будет обслуживать детей, которые проживают в данном микрорайоне. Будет введена в эксплуатацию общеобразовательная школа в микрорайоне Лошица-9, также после реконструкции примет своих посетителей гимназия по улице Седова. Планируется завершить строительство двух объектов здравоохранения. Это хирургический корпус по улице Семашко, 8, также будет завершена реконструкция одного из корпусов детской инфекционной больницы. Юлия Алексеюк:

Какие сейчас в Минске крупнейшие строительные объекты?