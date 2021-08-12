Арбуз-рекордсмен и тыква в 400 килограммов. Какой урожай готовятся снять белорусы под Гомелем

Новости Беларуси. На бахче под Гомелем зреют гигантские тыквы. Самая крупная из них уже достигла веса в 400 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это далеко не предел. В день плод способен прибавлять до четверти центнера. Например, тыква, семена которой были использованы при посадке, весила более полутонны.

Игорь Гринько, бахчевод:

Под эту тыкву – 5 тонн навоза. И главное, когда она в таком уже возрасте, надо в день поливать примерно тонну воды – ей надо питание. Погодка есть, тепло есть, ей водички, и она растет до 25 килограмм в сутки.

– Это какой-то азарт?

– Конечно. Понимаете, когда берешь бубочку, то сеть семечко, а из него получается такая карета. И своими руками сделано это все. Знаете, вдохновляет.

Зреет на бахче под Гомелем и рекордсмен-арбуз. Масса ягоды уже достигла 40 килограммов. Помимо технологии, росту способствует и погода.