«Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. 11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранных СМИ – Sky News, CNN, The New York Times, РБК – относительно ситуации, которая складывается на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистам предоставлены видеоматериалы, демонстрирующие факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы Госпогранкомитетом. Кроме того, им была предоставлена возможность лично пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона доставила его на линию границы и с применением физического насилия принудила к нарушению границы Беларуси.

После разговора с госпитализированным беженцем журналисты обратились с просьбой побывать непосредственно на границе. Ближайшим оказался участок ответственности Лидского пограничного отряда.

Роман Подлинев, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:

Сегодня в Государственном пограничном комитете состоялся брифинг с представителями иностранных средств массовой информации по вопросу складывающейся ситуации на литовско-белорусском участке границы, в частности по вопросам незаконных действий литовской погранохраны, предоставления и выталкивания на белорусскую территорию беженцев, ищущих убежище. Были представлены исчерпывающие факты, которые подтверждены видеоматериалами. Уже на месте журналисты смогли посмотреть на технические средства охраны белорусской границы, пообщаться с начальником заставы и задать интересующие вопросы. К слову, наши пограничники поблагодарили зарубежные СМИ за встречу, которая принесла относительное спокойствие в этот день на границе с Литвой.

Надеюсь, вы разберетесь в сути ситуации. И хочется отметить, вы знаете, сегодня, наверное, произошло какое-то уникальное событие, чуть ли не чудо, когда сопредельная сторона просто изменила свою тактику и ситуация в корне изменилась на том участке, на которым мы сегодня с вами присутствуем. За это вам, наверное, действительно стоит выразить благодарность и спасибо. Может быть, действительно стоит рассмотреть вопрос, чтобы вы почаще к нам приезжали, и тогда ситуация на границах перестанет быть такой напряженной и вызывать столько вопросов неоднозначных.