Будет жильё и для нуждающихся. В каких районах Минска идёт самая активная застройка?

Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу благополучия, дом и уют, а родному городу – современный облик и красоту. Поговорили с председателем Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Гонтаревой Ириной Александровной в студии программы «Большой город». Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие районы являются основными для застройки в Минске?

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Основными местами крупных застроек сегодня являются Ленинский, Московский и Октябрьский районы. В данных районах осуществляется строительство жилья как для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и коммерческого. Конечно, основное коммерческое жилье строиться в Октябрьском районе в составе комплекса «Минск Мир». В остальных районах большинство жилья строится для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Юлия Алексеюк:

Где и сколько построят в 2021 году жилья для нуждающихся?

Ирина Гонтарева:

В 2021 году мы планируем завершить строительство еще порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, в том числе часть для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Планируется к вводу в эксплуатацию объектов в границах улиц Шишкина – Кулешова – это Заводской район, в Лошице будут вводиться объекты (Ленинский район) и часть объектов будет введена в Московском районе. Также для граждан, состоящих на учете нуждающихся, строится жилой дом в составе так называемого питерского квартала – в границах улицы Семашко – проспект Дзержинского. То есть там тоже квартиры предоставлялись нуждающимся с 5 % рентабельностью. Это уже более современное, комфортное жилье, предусматривающее закрытую территорию. Машины будут парковаться в параллельно строящихся паркингах, поэтому это будет некий уникальный проект, в составе которого было дано право построиться и людям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Наши коллеги, которые осуществляют застройку Петербургского квартала, ездили в Санкт-Петербург, планируется и там построить наш Белорусский квартал. Юлия Алексеюк:

А как-то в ходе строительства будет взаимосвязь домов? Может быть, они будут одинаковыми или похожими, какие-то проекты объединяются?