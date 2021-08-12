Два дня понадобилось военным, чтобы загрузить ракетный комплекс С-300. В Беларуси начинают отправку техники на учения «Запад-2021»
Новости Беларуси. Белорусские военные начинают отправку техники и личного состава на совместные белорусско-российские учения «Запад-2021». 13 августа первый боевой расчет выдвинется в путь на российский полигон Ашулук, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Накануне под Гродно на железнодорожные платформы грузили зенитный ракетный комплекс С-300, который состоит на охране воздушных рубежей областного центра. Двое суток понадобилось личному составу 1-го зенитного ракетного полка для погрузки одной из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире, а также дополнительной военной техники, в том числе и полевого пункта питания. Процесс практически ювелирный – надо надежно закрепить все элементы, к тому же выдержать железнодорожные требования по габаритам, ведь путь не близкий – займет около шести дней.
Полк из Гродно первым отправляется на Ашулук. Ему предстоит подготовить базу военно-полевого лагеря для белорусских военных, а также принять участие в оперативно-тактическом учении с зенитными войсками с боевой стрельбой.
Вадим Омельченко, заместитель командира 1-го зенитного ракетного полка:
На полигоне для наших боевых расчетов будет создана сложная мишенная обстановка, которая будет имитировать современные и перспективные средства воздушного нападения. Военнослужащие готовы на 100 %. Для многих это не первый полигон, боевые расчеты в этом плане подготовлены. И подготавливаются ежегодно. Сейчас как венец произойдет боевая стрельба, где боевые расчеты показывают свои навыки и умения.
Сразу после окончания масштабных маневров военнослужащие 1-го зенитного ракетного полка вместе с российскими и казахстанскими коллегами встретятся на учениях «Боевое содружество – 2021». На полигоне Ашулук наши военные пробудут больше месяца.