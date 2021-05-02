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«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World?

02 мая 2021 17:56
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Новости Беларуси. Комплекс Minsk World, город в городе, возводят с серьезным опережением сроков, предусмотренных инвестиционным договором, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Объемы растут. Много домов, которые уже сданы. Другие строятся. А еще широкие улицы, детские сады, школы, медицинские центры, Международный финансовый центр. И крупнейший застройщик страны решил увеличить закупки у известного производителя – предприятия «Минскжелезобетон».

Сколько нужно бетона и стали, чтобы построить город? Рассказали в репортаже.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -1

Увеличение поставок наполовину – контракт, который влияет на работу обоих предприятий. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World. На фундаментах предприятия «Минскжелезобетон» построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. Сейчас продукция предприятия идет на постройку комплекса Minsk World, города в городе.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -4

Александр Эйсмонт, главный инженер предприятия «Минскжелезобетон»:
Мы с Dana Holdings сотрудничаем с 2012 года. За этот период времени нашим предприятием была поставлена продукция в объеме 130 тыс. куб. метров.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -7

Объемы поставок развивались по экспоненте – строго вверх.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -10

Александр Эйсмонт:
За 2020 год Минскжелезобетон поставил на объекты Dana Holdings 38 тыс. куб. метров продукции, что составило 7,8 миллиона белорусских рублей. Для нашего предприятия это порядка 9 % всего объема реализации. Это большой стратегический партнер для нашего предприятия. Как и на любой стройке, существуют моменты зимнего бетонирования, которые немножко уменьшают скорость строительства. И летний период, когда помимо самой стройки идет еще и благоустройство прилегающей территории. Естественно, в летний, весенне-осенний периоды объем реализации немного увеличивается, но в целом, если брать по году, то он стабилен.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -13

Минскжелезобетон поставляет застройщику самую разнообразную продукцию. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарную плитку.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -16

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:
Реализация инвестиционного проекта Minsk World отличается тем, что более 98 % всей продукции мы используем отечественного производства. Десятки тысяч рабочих мест созданы в результате реализации этого инвестиционного проекта. Тысячи контрагентов ежедневно с нами работают.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -19

Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Возводятся школы, детские сады, медицинские центры. Прокладываются широкие улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа идет даже ночью.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -22

Павел Овчаров:
Строительство объектов Minsk World идет опережающими темпами. Согласно условиям указа Президента, мы должны завершить этот объект до конца 2027 года. Однако реализация проекта идет со значительным опережением, и мы до 2024 года планируем завершить полностью реализацию всех объектов.

Объем потребления продукции Минскжелезобетона за период нашего сотрудничества составил более 13 миллионов долларов США. В 2021 году мы планируем прирастать более чем на 50 %. Это позволит нам значительно увеличить и объемы денежных средств, поступающих на счета Минскжелезобетона, и качественно выполнять свою работу.

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World? -25

На встрече определили и новые виды продукции – арматурные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордистов, для катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Павел Овчаров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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