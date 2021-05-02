«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World?

Новости Беларуси. Комплекс Minsk World, город в городе, возводят с серьезным опережением сроков, предусмотренных инвестиционным договором, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Объемы растут. Много домов, которые уже сданы. Другие строятся. А еще широкие улицы, детские сады, школы, медицинские центры, Международный финансовый центр. И крупнейший застройщик страны решил увеличить закупки у известного производителя – предприятия «Минскжелезобетон». Сколько нужно бетона и стали, чтобы построить город? Рассказали в репортаже.

Увеличение поставок наполовину – контракт, который влияет на работу обоих предприятий. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World. На фундаментах предприятия «Минскжелезобетон» построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. Сейчас продукция предприятия идет на постройку комплекса Minsk World, города в городе.

Александр Эйсмонт, главный инженер предприятия «Минскжелезобетон»:

Мы с Dana Holdings сотрудничаем с 2012 года. За этот период времени нашим предприятием была поставлена продукция в объеме 130 тыс. куб. метров.

Объемы поставок развивались по экспоненте – строго вверх.

Александр Эйсмонт:

За 2020 год Минскжелезобетон поставил на объекты Dana Holdings 38 тыс. куб. метров продукции, что составило 7,8 миллиона белорусских рублей. Для нашего предприятия это порядка 9 % всего объема реализации. Это большой стратегический партнер для нашего предприятия. Как и на любой стройке, существуют моменты зимнего бетонирования, которые немножко уменьшают скорость строительства. И летний период, когда помимо самой стройки идет еще и благоустройство прилегающей территории. Естественно, в летний, весенне-осенний периоды объем реализации немного увеличивается, но в целом, если брать по году, то он стабилен.

Минскжелезобетон поставляет застройщику самую разнообразную продукцию. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарную плитку.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Реализация инвестиционного проекта Minsk World отличается тем, что более 98 % всей продукции мы используем отечественного производства. Десятки тысяч рабочих мест созданы в результате реализации этого инвестиционного проекта. Тысячи контрагентов ежедневно с нами работают.

Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Возводятся школы, детские сады, медицинские центры. Прокладываются широкие улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа идет даже ночью.

Павел Овчаров:

Строительство объектов Minsk World идет опережающими темпами. Согласно условиям указа Президента, мы должны завершить этот объект до конца 2027 года. Однако реализация проекта идет со значительным опережением, и мы до 2024 года планируем завершить полностью реализацию всех объектов. Объем потребления продукции Минскжелезобетона за период нашего сотрудничества составил более 13 миллионов долларов США. В 2021 году мы планируем прирастать более чем на 50 %. Это позволит нам значительно увеличить и объемы денежных средств, поступающих на счета Минскжелезобетона, и качественно выполнять свою работу.