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Новости по тегу #Павел Овчаров

На территории «Минск-Мира» будут реализованы совместные проекты Беларуси и Сербии
18 сентября 2024 17:13

На территории «Минск-Мира» будут реализованы совместные проекты Беларуси и Сербии

Таунхаусы и новая школа на 1,2 тыс. учеников – как «Минск-Мир» меняет облик города?
27 августа 2024 17:58

Таунхаусы и новая школа на 1,2 тыс. учеников – как «Минск-Мир» меняет облик города?

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»
09 мая 2021 16:38

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы
09 мая 2021 16:33

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World?
02 мая 2021 17:56

«Реализация проекта идёт со значительным опережением». Когда планируют завершить строительство комплекса Minsk World?

Лучшие условия и лучшие материалы. Почему расширение сотрудничества Dana Holdings и «Керамина» выгодно всем?
11 апреля 2021 19:37

Лучшие условия и лучшие материалы. Почему расширение сотрудничества Dana Holdings и «Керамина» выгодно всем?

«Нам нужны проверенные партнёры и качественная продукция». Чем утепляют новостройки в Minsk World?
04 апреля 2021 17:58

«Нам нужны проверенные партнёры и качественная продукция». Чем утепляют новостройки в Minsk World?

«Живём уже в своей квартире, продолжаем выплачивать рассрочку». На покупку жилья в комплексе Minsk World действует акция
20 декабря 2020 18:06

«Живём уже в своей квартире, продолжаем выплачивать рассрочку». На покупку жилья в комплексе Minsk World действует акция

«Каждый день буду приходить, потому что она красивая». Смотрите, какую атмосферу праздника создали в Dana Mall
06 декабря 2020 21:38

«Каждый день буду приходить, потому что она красивая». Смотрите, какую атмосферу праздника создали в Dana Mall

Как сделать жизнь современного горожанина удобной и приятной? Всё о преимуществах комплекса «Минск Мир»
29 ноября 2020 18:33

Как сделать жизнь современного горожанина удобной и приятной? Всё о преимуществах комплекса «Минск Мир»

«Мне нравится этот квартал». В комплексе «Минск Мир» жильцы дома «Джакарта» получили ключи от квартир
15 ноября 2020 17:56

«Мне нравится этот квартал». В комплексе «Минск Мир» жильцы дома «Джакарта» получили ключи от квартир

9 уровней и на 800 машиномест. В комплексе «Минск Мир» открыли самый большой в Беларуси паркинг
10 ноября 2019 18:39

9 уровней и на 800 машиномест. В комплексе «Минск Мир» открыли самый большой в Беларуси паркинг