Новости по тегу #Павел Овчаров

Международный финансовый коммерческий центр – объект, который изменит деловую среду в стране. Не только самое высокое здание в Беларуси, но и новые возможности для бизнеса. Одно из мест в столице, которое посетила сербская парламентская делегация.
В одном из кварталов начато возведение малоэтажных домов – так называемых таунхаусов. Здесь же появится и современная школа. Рабочие также приступили к монтажу стеклянного фасада Международного финансового коммерческого центра.
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